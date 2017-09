Nelle qualifiche è lo spagnolo con la Yamaha a strappare il miglior tempo, alle sue spalle c'è Lorenzo. Straordinario Rossi, che chiude la prima fila. Cade Marquez, Dovi settimo.

23 set 2017 di Daniele Rocca

Un mezzo miracolo, anche di più. Prima fila per Valentino Rossi durante le qualifiche ufficiali della MotoGP. Ad Aragon il pilota di Tavullia stampa il terzo tempo, meglio di lui solo Vinales e Lorenzo. Basterebbe questo per sottolineare la grandezza dell'impresa di quel malconcio numero 46.

Neanche la frattura di tibia e perone riesce ad avere la meglio su un campione intramontabile, che ha dimostrato di reggere all'usura del tempo e delle botte. Meno di tre settimane per tornare in sella e prendersi la prima fila del Gran Premio più amato dagli spagnoli.

Nel dominio iberico si inserisce lui, blu e giallo. Sfruttando al meglio l'errore di Marquez che, a due minuti dalla fine del turno di prove, si sdraia sull'asfalto spagnolo. Solo settimo tempo per Andrea Dovizioso: il forlivese non è sembrato al top, ma è riuscito a limitare i danni.

MotoGP: Vinales in pole, Rossi terzo

Tutti si aspettavano di vedere Marc Marquez aggressivo da subito, così è. Il pilota della Honda mostra subito i muscoli, strappando il miglior tempo. Buone chance anche per Pedrosa, anche Lorenzo sembra in palla. Indietro gli italiani, con Rossi e Dovizioso che faticano. Si rientra ai box per cambiare la gomma.

Si torna in pista a 6 minuti dalla fine, per tutti la gomma da tempo. Subito casco rosso per Valentino, che alla fine del giro ferma il cronomentro a 1'47''815. Il suo compagno di squadra gli toglie la gioia della pole da sotto al naso abbassando di 180 millesimi. Tra loro si inserisce anche Lorenzo. Marquez cade, domani partirà quinto. Crutchlow e Pedrosa completano la seconda fila. Mentre Dovizioso apre la sesta.

Al termine delle prove ufficiali Valentino Rossi ha espresso tutta la sua gioia per aver centrato il terzo tempo:

Non sapevo cosa aspettarmi. Sono stato fortunato perché la gamba migliora di tanto. Ringrazio i dottori per l'operazione. Ho lavorato tutti i giorni per cercare di recuperare. Mi è venuto fuori un bel giro, già è bello così. Vediamo domani. Spero di tenere fisicamente.

