La squadra di Favre va sotto di due gol all'Allianz Riviera e riacciuffa la partita con Balotelli e un'autorete. L'assalto finale non porta i tre punti.

4 ore fa

E sono sei gol in stagione. Cinque nelle ultime quattro partite. Il momento d'oro di Mario Balotelli prosegue, ma stavolta la sua esultanza non ha coinciso con una vittoria del Nizza. Nell'anticipo della 7a giornata di Ligue 1, la squadra di Favre pareggia 2-2 in casa contro l'Angers.

I rossoneri vanno sotto al 12'. Pavlovic stacca indisturbato in area e porta avanti i suoi. Al 34' arriva anche il raddoppio: cross di Andreu e piattone volante di Ekambi, tutto facile. Al 39' viene fischiato un rigore per il Nizza, dal dischetto va come sempre Super Mario che non sbaglia.

Al 79′ Traoré devia goffamente nella propria rete e firma il 2-2. Nel finale l'assalto di Balotelli&co. non porta a nulla. Il Nizza sale a quota 10 punti in classifica, l'Angers a 8.

Ligue 1, Nizza-Angers 2-2: il tabellino

Classifica