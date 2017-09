Segnano Jovetic, Ghezzal e Falcao (doppietta): la squadra di Jardim sale momentaneamente in vetta in compagnia del Paris Saint-Germain.

Nell'anticipo serale della settima giornata di Ligue 1 il Monaco vince 4-0 sul campo del Lille e aggancia momentaneamente in vetta il Paris Saint-Germain, impegnato oggi contro il Montpellier. Apre le marcature al 24' Stefan Jovetic, al primo gol con i monegaschi. Raddoppia al 30' Ghezzal con un piattone da posizione ravvicinata. Nella ripresa entra in scena Radamel Falcao che sigla il tris al 48' e cala il poker su calcio di rigore al 73'. Il colombiano raggiunge quota 11 gol in questa Ligue 1 e stacca di 4 marcature Edinson Cavani.

Ligue 1, Lille-Monaco 0-4: il tabellino

