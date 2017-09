Nel nuovo stadio i Colchoneros sanno solo vincere: gol di Carrasco e Griezmann. 3 punti per lanciare la sfida ai blaugrana. Andalusi non pervenuti.

0 condivisioni 0 stelle

12 minuti fa di Francesco Bizzarri

Da oggi possiamo dire ufficialmente che l’Atletico Madrid è una pretendente alla Liga. Batte il Siviglia, una rivale diretta, vola a 14 punti in classifica, rimane lì sotto al Barcellona dell’extraterreste Messi. Simeone può contare su Ferreira Carrasco e Antoine Griezmann, che abbattono Sergio Rico (prima di oggi con 0 reti incassate) e impacchettano la quarta vittoria in campionato.

Poche recriminazione per i ragazzi di Berizzo: mai veramente impensierito Oblak, la superiorità dei padroni di casa si è vista in qualsiasi punto del campo. Ma non è tutto da buttar via: gli andalusi restano comunque terzi in classifica.

Liga, Griezmann e gli applausi verso i suoi tifosi: altro gol contro il Siviglia

Liga, Atletico Madrid e Siviglia: spettacolo sugli spalti

La spinta del Wanda Metropolitano, nuova casa dell’Atletico Madrid, è impressionante. Così le squadre giocano subito a viso aperto: 18’ e due legni. Prima Sarabia trova la deviazione di Savic vedendo il suo tiro stamparsi sul palo. Poco dopo Filipe Luis, con un sinistro potentissimo in area, fa tremare la porta di Sergio Rico colpendo la traversa. L’antipasto promette bene: in realtà, per la fretta di fare, sia i Colchoneros che il Siviglia sbagliano tanto. E così il primo tempo finisce in pareggio: 0 gol per parte.

74 Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Sevilla - Liga 2017/2018-foto-75

Chiudi 1 di 74

Il risveglio dell’Atletico

Pronti via, Carrasco è rientrato dagli spogliatoi con il turbo. Sorpassa un ingenuo N’Zonzi in velocità, il belga è furbo e ne approfitta per l’1-0. Che dormita dell’ex Stoke City, che così manda a benedire anche l’imbattibilità in Liga del suo portiere Rico. Dall’altra parte prova ad accendersi Muriel: destro smorzato, Oblak scalda solo i guanti. Non molla: va via in velocità su Filipe Luis, sembra fatta. Arriva Gabi in scivolata con un’entrata super che sbarra la strada al colombiano.

Berrizo cambia qualcosa lì davanti: fuori Sarabia e Muriel per Joaquin Correa e Ben Yedder. Ma al 70’ Griezmann raddoppia: Carrasco da destra mette dentro, il francese in scivolata serve Filipe Luis, che gli restituisce il pallone: il sinistro del Petit Diable è una sentenza.

Spinge il Siviglia, Oblak però non viene mai messo in difficoltà. Finisce il tempo, inizia la festa al Wanda Metropolitano. Con i 3 punti in tasca il pomeriggio non è finito a Madrid: dj set e aperitivo. Cin-Cin alle prossime vittorie: mercoledì arriva il Chelsea di Antonio Conte per la sfida di Champions League.