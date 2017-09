I 100 club con l'età media più bassa: c'è solo il Milan per la Serie A

Dopo essere rimasto a secco nella quinta giornata di Serie A , Dybala vuole tornare a segnare per restare in vetta alla classifica marcatori Serie A . La Joya, impegnata nel derby di Torino, è a quota 8 reti inseguita da un trio che ne ha segnati sei: Mertens (contro la Spal), Icardi (contro il Genoa) e Immobile (contro l'Hellas Verona). Sul terzo gradino del podio c'è Dzeko , che all'Olimpico aspetta l'Udinese di Del Neri.

