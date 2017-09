Prodezza del colombiano nel match vinto 3-1 dello Shanghai Shenhua sul Guangzhou R&F: punizione da più di 30 metri che si infila all'incrocio dei pali.

23 set 2017

Ha sbloccato il match con una punizione da applausi mettendo la prima firma nel 3-1 dello Shanghai Shenhua sul Guangzhou R&F. Fredy Guarin torna in campo e ritrova la rete, permettendo ai suoi di riscoprire il sapore della vittoria dopo ben 7 partite di digiuno. Per il colombiano è la settima esultanza in Super League, quella che permette allo Shenhua di salire a quota 28 punti in classifica in 11esima posizione.