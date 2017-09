Der Spiegel rivela che il giocatore percepirà uno stipendio di 12 milioni di euro più bonus in caso di Triplete.

un'ora fa di Marco Ercole

Nell'ultima sessione di calciomercato dei record, subito dopo le maxi-operazioni che hanno portato Neymar e Mbappé (rispettivamente per 222 e 180 milioni) al re incontrastato, il Paris Saint-Germain, va annoverata certamente pure quella legata all'acquisto di Ousmane Dembélé da parte del Barcellona.

Il club catalano ha scelto l'ex attaccante del Borussia Dortmund per tentare di alleviare il vuoto lasciato dall'uscita di Neymar, investendo ben 105 milioni di euro, più altri 40 di bonus.

Ecco, a distanza di qualche settimana dall'acquisto del francese, il quotidiano tedesco "der Spiegel" ha rivelato come sia strutturata nel dettaglio l'operazione di calciomercato che ha permesso il trasferimento di Dembélé dal Borussia Dortmund al Barcellona. Le cifre sono davvero da capogiro, rendendo ancora più "economicamente doloroso" l'infortunio patito dal giocatore che per via di una lesione muscolare resterà ai box fino al prossimo gennaio.

Ousmane Dembélé con la maglia del Barcellona, insieme a Messi

Calciomercato Barcellona, i dettagli di Dembélé

Come rivelato da "der Spiegel", dei 105 milioni complessivi ne sono già stati versati 70, mentre i restanti 35 dovranno essere sborsati entro luglio 2018. A questi si aggiungeranno nel corso degli anni i vari bonus e 20 di questi sono legati alle presenze: precisamente 5 milioni ogni 25 partite giocate con la maglia del Barcellona da Dembélé.

I restanti 20 milioni di bonus dell'operazione di calciomercato si suddividono a loro volta in due diverse clausole: la prima riguarda le vittorie della Champions League, la seconda le partecipazioni allo stesso torneo.

Il Borussia Dortmund incasserà 5 milioni per ogni vittoria della Coppa Campioni (fino a un massimo di due) da parte del Barcellona e altri 5 per ogni sua partecipazione al torneo (sempre fino al raggiungimento di massimo 10 milioni). Per quanto riguarda invece lo stipendio del giocatore, anche in questo caso si parla di cifre da record: Dembélé passa infatti dai 2,4 milioni a stagione che percepiva al Borussia Dortmund a ben 12 garantiti dal club catalano. A questi potrebbero aggiungersene anche altri 3,3, nel caso in cui la squadra di Valverde dovesse vincere Champions League, Liga e Copa del Rey.