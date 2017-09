Nagelsmann batte Tedesco nella sfida tra gli allenatori più giovani del campionato: il 19enne Geiger e Rupp regalano la vetta momentanea della classifica.

1 condivisione 0 stelle

23 set 2017 di Stefano Fiori

Nella sfida tra i più giovani, vince il più giovane. E l'Hoffenheim sogna, se possibile anche più della scorsa, straordinaria stagione. Il 30enne Julian Nagelsmann da una parte, il 32enne Domenico Tedesco dall'altra: la sfida della WIRSOL Rhein-Neckar-Arena era il duello tra i due baby allenatori della Bundesliga. Hanno avuto la meglio i padroni di casa: Schalke 04 battuto 2-0 e primo posto in classifica.

Avete letto bene: in attesa del Borussia Dortmund (impegnato contro il Mönchengladbach), Sinsheim si gode la vetta solitaria. Quattro vittorie e 14 punti dopo 6 giornate (uno in più delle Vespe e del Bayern Monaco): chi pensava che i Kraichgauer fossero una meteora passeggera, avrà già capito di aver preso un abbaglio.

E secondo voi, chi poteva mai essere il protagonista principale del match? Dennis Geiger, il più giovane tra i ragazzi di Nagelsmann. Il 19enne nato a Mosbach (30 km da Sinsheim) decide il match dopo appena 13 minuti. In pieno recupero, al 93', arriverà poi il raddoppio di Lukas Rupp. Niente da fare per l'italiano Tedesco, contro la sua ex squadra: appena una stagione fa, era lui il mister dell'Under 19 della neo capolista.

Bundesliga, Hoffenheim v Schalke: il "giovane duello"

Ex compagni di corso, ex colleghi nelle giovanili dell'Hoffenheim. E 62 anni in due: non esiste un duello più "giovane" di Nagelsmann vs Tedesco. Appena qualche anno fa condividevano l'automobile per frequentare le lezioni da provetti allenatori, ora si sfidano in Bundesliga. In questa prima volta da avversari, è Julian a festeggiare. Tutto merito di Geiger, stellina del vivaio locale di appena 19 anni. Alla quarta da titolare in campionato, il giovane centrocampista si regala la prima rete da professionista: è il 13' quando riceve fuori area da Amiri, finta di mirare a giro sul secondo palo e batte Fährmann sull'altro angolo.

42 Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2017/2018-foto-43

Chiudi 1 di 42

Lo stesso portiere e capitano dello Schalke aveva compiuto un miracolo un paio di minuti prima: paratona con la mano sinistra aperta sul colpo di testa di Nordtveit. L'inizio dei padroni di casa, insomma, è un'onda d'urto per i Knappen. Solamente passata la mezz'ora, gli ospiti risponderanno presente con la prima occasione creata da Konoplyanka: destro a giro da fuori area, diventerà un leit motiv della ripresa.

Nagelsmann si gode la vetta

Già, perché nel secondo tempo lo Schalke sembra trasformato: l'ucraino è scatenato, solo la sfortuna impedisce che le sue parabole a giro portino al pareggio degli ospiti. La formazione di Tedesco prende coraggio, per buoni tratti costringe gli avversari nella propria trequarti. Il gol dell'1-1 però non arriverà mai, anzi: all'87 è Uth a festeggiare il raddoppio per i padroni di casa, prima che la bandierina del guardalinee si alzi a segnalare il fuorigioco. Il 2-0 arriverà poi al terzo minuto di recupero, con Lukas Rupp: altra mossa azzeccata da Nagelsmann, dopo l'infortunio nel primo tempo di Amiri. L'Hoffenheim conquista così altri tre punti e guarda tutti dall'alto in basso, almeno per qualche ora. Che la Bundesliga abbia una nuova, seria pretendente al titolo?