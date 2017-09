Al Mendizorrotza sarà sfida in famiglia: l'allenatore delle merengues potrebbe trovarsi di fronte suo figlio, 22enne. E gli manda un messaggio in conferenza stampa.

Sfida in famiglia questo pomeriggio al Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, dove l'Alavés di Gianni De Biasi, ex ct dell'Albania subentrato all'esonerato Luis Zubeldia, ospiterà un Real Madrid a caccia di riscatto dopo l'inatteso stop interno contro il Betis Siviglia nel turno infrasettimanale, che ha portato Cristiano Ronaldo e compagni a -7 dal Barcellona capolista. La sfida alle merengues sarà però arricchita anche da un incrocio inedito: Zinedine Zidane, allenatore del Real, sfiderà suo figlio Enzo, 22enne fantasista del team basco.

FICHAJE | El #Alavés incorpora a Gianni De Biasi para el banquillo albiazul ➡️ https://t.co/Jod46Uhv1E ¡Bienvenido, míster! #GoazenGlorioso pic.twitter.com/dGHgiaTfen — Deportivo Alavés (@Alaves) September 22, 2017

Alle 16.15, orario previsto per il fischio d'inizio dell'incontro, in casa Zidane avranno il via 90 minuti che difficilmente saranno ricordati: in panchina Zinedine, ieri fuoriclasse plurititolato con le maglie di Juventus, Real Madrid e Francia e oggi quarto allenatore più vincente nella storia della Casa Blanca con due Champions League, un successo in Liga, un Mondiale per club e due Supercoppe europee. In campo Enzo, che dopo aver completato la trafila nel settore giovanile del Real ed essere stato anche capitano del Castilla, società satellite del Real Madrid, in estate ha firmato un contratto triennale con l’Alavés.

Alla vigilia della sfida in quel di Vitoria-Gasteiz, contro un avversario ultimo in Liga con 0 punti dopo 5 giornate, Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa del suo rapporto con suo figlio, esprimendo un desiderio in favore del suo Real. Messaggio chiaro: in campo non c'è parentela che regga.

Non sto pensando alla sfida contro mio figlio, ma ad Alaves-Real Madrid. Enzo? Sta crescendo bene, ma oggi spero che non segni.

Per Zidane senior, Enzo è destinato a maturare tardi: il figlio 22enne, calciatore alla pari di Luca, oggi terzo portiere del Real Madrid, Theo ed Elyaz (calciatori delle giovanili delle merengues), è il primogenito di Zinedine e sua moglie Veronique. Sulle spalle Enzo Zidane porta il numero 21, come suo padre: nella Liga 2017/2018 ha giocato uno scampolo di partita nella sconfitta interna contro il Barcellona e 58 minuti nel ko di Vigo contro il Celta. Attaccante esterno o trequartista, oggi potrebbe affrontare il Real di papà Zinedine dal primo minuto. Della sua esperienza al Real, si ricorda una rete realizzata al Santiago Bernabeu contro i dilettanti del Cultural Leonesa in un 6-1 in Coppa del Re del novembre 2016.

Il debutto di Enzo nel mondo Real risale a cinque anni fa, quando sulla panchina madrilena c’era José Mourinho. A giugno, il suo nome compariva nella lista dei convocati per la finale di Champions League vinta contro la Juventus a Cardiff. Oggi quel passato sarà una terra straniera, almeno per due ore: Zinedine ed Enzo non saranno altro che avversari. E alla fine, tra Alavés e Real Madrid, formazioni entrambe a caccia di una vittoria, vincerà uno Zidane. A meno che non termini in parità.