La firma doveva arrivare subito dopo il GP di Singapore: ancora nulla. Si parla di dettagli: Alonso vuole partecipare anche alla 24ore di Le Mans per inseguire la Tripla Corona.

22 set 2017 di Francesco Bizzarri

Fernando Alonso è pronto a rinnovare con la McLaren. Sì, ma quando? Da Woking ammettono di essere ai dettagli. Tradotto: rinnovo di un solo anno, e qui sembra esserci l’accordo. Ma si tratta anche di situazioni extra Formula 1. Come la partecipazione alla 24ore di Le Mans. Senza dimenticare la 500 miglia di Indianapolis.

C’è voglia di ritrovare una monoposto competitiva: con il motore Renault le speranze aumentano rispetto alla stagione attuale. Via la Honda, via i guasti. Il risultato dovrebbe essere questo.

Fernando Alonso è con la penna in mano. Aspetta di capire bene le ultime cose: sa che è alla sua ultima occasione in Formula 1 per fare bene. Vietato sbagliare. La McLaren è con lui.

Alonso, quando firmi?

La firma di Fernando Alonso sul nuovo contratto di un anno con la McLaren doveva arrivare subito dopo il GP di Formula 1 di Singapore. Il tutto invece è slittato. Ci sono alcuni dettagli da limare, come la questione marketing. Il pilota spagnolo è (per ora) il più pagato del Circus. Attira sempre tanti sponsor. La McLaren, con l’uscita di Honda, ha perso soldi anche dalle sponsorizzazioni. Vanno ritrovati nuovi accordi e formule. Roba di marketing, appunto. Ci pensa Zak Brown, l’uomo che occupa l’ufficio del direttore esecutivo a Woking.

Ma non solo. Alonso vuole anche la possibilità di concentrarsi su altro. Il motivo? Quello dello scorso anno, quando ha saltato Monaco per correre la 500 miglia di Indianapolis. Nella sua testa c’è sempre la Tripla Corona: vincere nel Principato (già fatto), vincere la corsa più famosa d’America e trionfare alla 24ore di Le Mans. Proprio l’ultima gara sembra essere il suo obiettivo.

Thanks @f1_racing_mag 😇 #f1 #indy500 #cover A post shared by Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) on Jun 10, 2017 at 5:23am PDT

Per un’altra avventura su una IndyCar ci sarà tempo in futuro. In Francia, nel 2018, lo potremmo vedere alla guida di una Porsche. In Spagna danno l’accordo già per fatto, e guarda caso: la 24ore cade in un fine settimana senza Formula 1. L’occasione perfetta.