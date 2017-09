Record su record: con Bosz il Borussia Dortmund sta andando fortissimo in Bundesliga. In molte statistiche è perfino migliore della squadra di Klopp.

390 condivisioni 0 stelle

22 set 2017 di Elmar Bergonzini

Jurgen Klopp al Borussia Dortmund non lo potrà mai offuscare nessuno. Impossibile per ciò che ha vinto (in particolare due volte la Bundesliga), impossibile per l’empatia che aveva col pubblico. Però Peter Bosz, neo-allenatore dei gialloneri, ha cominciato a cancellarne alcuni record.

26 Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga 2017/2018-foto-27

Chiudi 1 di 26

Il Borussia Dortmund, dopo cinque giornate, è in testa con 13 punti. Uno in più del Bayern Monaco. Buono. Ma analizzando nel dettaglio queste prime cinque partite si capisce quanto davvero i gialloneri quest’anno siano pericolosi per i bavaresi. Quest’anno la Bundesliga può finalmente essere equilibrata. Almeno per un po’.

Il primo dato che balza all’occhio è quello delle reti subite. Nemmeno una. Ed è record. Mai nella sua storia il Borussia Dortmund nelle prime cinque giornate di Bundesliga era riuscito a mantenere la porta inviolata. In questo Bosz è quindi meglio di Klopp e di chiunque altro si sia seduto su quella panchina.

Borussia Dortmund, Bosz è da record: meglio anche di Klopp

Attenzione però, perché i numeri incoronano Bosz ancora più di così. Il Dortmund attualmente ha anche il miglior attacco del campionato (13). Con Klopp non aveva mai una differenza reti di +13 nelle prime cinque giornate. Nemmeno nei due anni in cui poi i gialloneri hanno vinto la Bundesliga. E ancora: mai prima d’ora il Borussia Dortmund aveva 13 punti dopo 5 giornate.

Vota anche tu! Il Borussia Dortmund può vincere il titolo? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Il Borussia Dortmund può vincere il titolo? Condividi



Poi una statistica curiosa che evidenzia però non solo la bravura di Bosz ma anche quanto il club sia cresciuto in questi anni. Sotto la guida di Klopp il Borussia Dortmund è diventato capolista solo all’ottava giornata del terzo campionato, con Bosz è già in cima. Con Klopp ci sono quindi volute 76 giornate per salire in testa, con l’olandese appena 5. Per tutto questo, benché una leggenda come Klopp non possa esser spazzato via, si può affermare che alcuni dei suoi record, di fatto, non esistono più.