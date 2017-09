Pace fatta tra Neymar e Cavani: Dani Alves organizza una cena di squadra per risolvere i conflitti, tuttavia il PSG sembra voler offrire El Matador al Real Madrid.

1k condivisioni 0 stelle

21 set 2017 di Massimiliano Rincione

Tutto è bene quel che finisce bene? Probabilmente sì. Dopo l'ormai nota diatriba legata al rigore conteso tra Neymar ed Edinson Cavani infatti, il PSG ha vissuto una serie di giornate decisamente tribolate. Tra chi bollava il brasiliano come un ragazzino capriccioso e chi accusava "El Matador" di nonnismo, erano in molti a credere ad un rapporto ormai già compromesso tra i due calciatori. Fortuna che, grazie allo zampino di Dani Alves, la situazione sembra essersi risolta per il meglio.

Secondo la ricostruzione da L'Equipe infatti, il terzino ex Juventus sarebbe stato colui che, dopo aver preso parte in prima persona alla diatriba consegnando il pallone al connazionale, avrebbe optato per l'organizzazione di una cena di squadra atta a far sotterrare l'ascia di guerra ai due litiganti. Difficile capire se e come i due abbiano effettivamente messo una pietra sopra sul dissidio: stando a quanto riportato da alcuni portali transalpini infatti, la questione si sarebbe protratta anche nel post-partita di PSG-Lione, con Neymar e Cavani che sarebbero quasi venuti alle mani negli spogliatoi del Parco dei Principi.

Probabile si giunga ad una tregua armata, almeno al momento, con i due che tenteranno di mantenere un rapporto ai limiti della civiltà in attesa di risanare il tutto nella più sana delle cordialità. Intanto però Unai Emery sembra aver già trovato una soluzione molto svizzera alla questione rigori: i penalty verranno infatti battuti in alternanza da Neymar e Cavani, i quali si divideranno equamente la turnazione dei piazzati.

PSG: Cavani via dopo la lite con Neymar?

Nonostante la vicenda sia già rientrata e la pace sembra essere puntualmente arrivata, i tabloid inglesi non credono ad una permanenza prolungata di Cavani al PSG. Il motivo? Presto detto: secondo il Daily Mail, infatti, Neymar avrebbe chiesto la testa dell'uruguaiano già a partire dalla prossima stagione. Calciomercato estivo che dunque, stando ai rumors della terra d'Albione, potrebbe vedere il club parigino mettere alla porta El Matador. Tante le presunte società interessate all'evolversi della vicenda secondo il quotidiano londinese, visti i possibili affondi di Chelsea, Everton, Borussia Dortmund, Juventus, Inter e addirittura Napoli - in virtù di un possibile ritorno che avrebbe del clamoroso - in caso di effettivo addio del centravanti alla capitale francese. Voci dalla Spagna parlano invece di un Cavani già offerto al Real Madrid, anche se non sembrano attualmente esserci i presupposti per seguire una pista simile, vista l'abbondanza offensiva dei Blancos.