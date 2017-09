MotoGP, Valentino Rossi supera le visite d'idoneità: "Domani ci provo"

Il pilota della Yamaha ha ricevuto il via libera da parte dei medici: domani tornerà in pista per le prime prove libere sul circuito di Aragon: "Riesco a correre".

21 set 2017 di Daniele Rocca

Adesso è ufficiale. Ad Aragon Valentino Rossi ci sarà: il pilota di Tavullia ha superato le visite d'idoneità. I medici hanno dato l'ok, può correre. A cominciare da domani, quando scatteranno le prime prove libere sul circuito spagnolo. Il dottor Angel Charte, responsabile medico della Dorna, ha spiegato che la gamba dell'italiano non è al 100% ma che ci sono le condizioni per consentire al pilota di guidare: Se non ne fossimo certi non ci saremmo mai presi questa responsabilità. Versione confermata dallo stesso Valentino, che all'uscita del centro medico del MotorLand di Aragon si è dimostrato ottimista. Rossi parteciperà anche alla conferenza stampa riservata ai piloti, dove approfondirà il discorso riguardante le sue condizioni. Update: @ValeYellow46 is declared fit to take part in the Aragón GP. https://t.co/Zt30KAuuNB #MovistarYamaha #MotoGP #AragonGP pic.twitter.com/ZdT8RzdHAP — Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) September 21, 2017 MotoGP, Valentino Rossi supera la visite mediche Il sogno mondiale rimane vivo. 42 punti di distanza dalla vetta a 5 gare dal termine sono molti, ma Rossi non ha intenzione di gettare la spugna. Al termine delle visite mediche d'idoneità il pilota della Yamaha ha dichiarato: Riesco a correre. O meglio, domani ci provo. Siamo d'accordo con il dottore (Clemente Millan, ndr.). Però sono già riuscito a guidare l'R1, vediamo.

Il pesarese è arrivato in Spagna con un aereo privato. Dopo essere atterrato a Saragozza ha raggiunto il circuito di Aragon in macchina: gamba fasciata e stampella sempre a portata di mano. Il sorriso, quello non manca mai. Così come la battuta, sempre pronta: Come sto? Diciamo che stavo meglio prima.

