Dopo il rinnovo con Emirates, il club spagnolo vorrebbe prolungare la propria partnership anche con Adidas: un accordo che porterebbe nelle casse del club 100 milioni.

21 set 2017 di Daniele Rocca

Il Real Madrid è sempre più ricco. Il rinnovo anticipato con la compagnia aerea Emirates porterà nelle casse del club spagnolo 70 milioni di euro all'anno fino al 2022. Stando a quanto riportato dal sito d'informazione Palco23, infatti, i blancos guadagneranno più di Barcellona e Manchester United dalle proprie sponsorizzazioni.

Il prossimo obiettivo del Real Madrid è quello di prolungare la partnership con Adidas: i dirigenti madrileni vorrebbero chiudere l'affare prima della scadenza del rapporto, spostando il limite alla stagione 2021-2022. In questo modo la società triplicherebbe i suoi guadagni, superando i principali competitors.

I Red Devils incassano 62 milioni di euro dal rapporto con la Chevrolet (azienda automobilistica statunitense), mentre i blaugrana ricevono 55 milioni da Rakuten (azienda di commercio elettronico giapponese).

Real Madrid, la maglia più 'costosa' del mondo

Il Real Madrid e l'Adidas, ancora insieme. Manca solo l'ufficialità: l'accordo è totale e a meno di clamorosi ribaltoni il brand tedesco continuerà a vestire la squadra campione d'Europa. La firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nel contratto inoltre sarà inserita una clausola di esclusività in favore della Emirates: sulle maglie del Real non compariranno altre pubblicità se non quella della compagnia di bandiera di Dubai.

Un'occasione ghiotta per superare le entrate del Barcellona derivanti dallo sponsor tecnico, nel caso del club catalano si tratta della Nike: la cifra è di circa 105 milioni di euro. Circa un mese fa dall'inchiesta di Football Leaks era trapelata l'indiscrezione di una proposta da 100 milioni dell'Adidas al Real Madrid: 70 per la sponsorizzazione e 30 per il merchandising.