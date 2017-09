Accordo trovato tra Blues e Colchoneros: l'attaccante della nazionale spagnola sarà pagato 55 milioni più 10 di bonus. Sabato dovrebbe essere sugli spalti del Wanda Metropolitano.

769 condivisioni 2 stelle

21 set 2017 di Andrea Centogambe

Una trattativa di calciomercato durata più di 100 giorni e conclusa il 21 settembre 2017. Parliamo della telenovela Diego Costa, che dopo esser stato scaricato dal Chelsea di Conte ha pensato solo a tornare all'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Non è stato semplice. Ci è voluto tutto l'impegno dei Colchoneros per venirne a capo. Alla fine l'accordo è stato trovato sulla base di 55 milioni di euro più 10 di bonus. Tre estati fa sbarcò a Londra, sempre dall'Atletico, per 38 milioni.

L'attaccante della Nazionale spagnola firmerà un contratto fino al 2021 e non potrà scendere in campo fino a gennaio 2018 per il blocco del calciomercato a cui è sottoposto l'Altletico Madrid. Nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito e poi firmerà il contratto. Sabato dovrebbe essere presente sugli spalti del Wanda Metropolitano per assistere alla partita contro il Siviglia (diretta su FOX Sports dalle ore 13.00).

Diego Costa è reduce da una stagione in cui ha segnato 22 gol e sfornato 8 assist in 42 presenze con la maglia del Chelsea. Sulla Premier League vinta da Blues si vede chiaramente la sua firma. Sarebbe rimasto volentieri a Londra, ma i rapporti con Conte si sono incrinati e rimediare era diventato impossibile. L'ex ct lo ha messo fuori rosa lo scorso giugno con un sms, da lì è iniziata una guerra fredda che ha trovato l'epilogo soltanto ora. È la fine che fa contenti tutti. Il Chelsea che mette a bilancio una plusvalenza, Diego Costa che torna a "casa", l'Atletico Madrid e i suoi tifosi che riabbracciano un leader e un campione.

L'Atletico Madrid annuncia: accordo con il Chelsea per Diego Costa

A conferma che la trattativa sia a un passo dall'ufficialità, è arrivato anche il tweet dell'Atletico Madrid che annuncia il "principio di accordo" con il Chelsea.

Atletico Madrid e Chelsea - recita il comunicato ufficiale - hanno raggiunto un principio di accordo per il trasferimento di Diego Costa. L'accordo è in attesa della formalizzazione. Il club inglese ha autorizzato Diego Costa a viaggiare a Madrid per sottoporsi alle visite mediche.

Principio de acuerdo con el @ChelseaFC_Sp para el traspaso de @DiegoCosta https://t.co/evybRBQWYY — Atlético de Madrid (@Atleti) September 21, 2017