Il club francese sta pensando di modificare i premi stagionali per riportare la pace all'interno dello spogliatoio: in questo modo entrambi potranno raggiungere i bonus.

un'ora fa di Daniele Rocca

Un idillio spezzato sul nascere. Il Paris Saint-Germain sta cercando di spegnere l'incendio divampato nel fine settimana dopo il litigio tra Cavani e Neymar per chi dovesse tirare una punizione e un calcio di rigore. Una discussione che, secondo l'Equipe, sarebbe proseguita a fine match: dentro lo spogliatoio si è rischiata la rissa.

Entrambi i giocatori sono di caratura mondiale ed è normale che ci sia la rincorsa a segnare più gol possibile. E nel contratto di Cavani è stata inserita una clausola che potrebbe essere alla base della lite con Neymar. L'attaccante uruguaiano infatti vuole ottenere il bonus sui gol realizzati.

Se al termine della stagione Cavani dovesse vincere la classifica marcatori della Ligue 1 si porterebbe a casa un milioni di euro. Una cifra niente male se si considera anche il livello degli altri centravanti del campionato francese. L'obiettivo di Edinson è a portata di mano, Neymar permettendo...

Neymar vs Cavani, la soluzione del PSG

Remare tutti dalla stessa parte. Scontato, ma non così tanto. Secondo RMC, il Paris Saint-Germain avrebbe trovato la soluzione a tutti i problemi: da una parte ritoccare il premio di Cavani e, dall'altra, crearne uno apposito per Neymar. Così che entrambi possano raggiungere gli obiettivi personali. L'idea è al vaglio dei dirigenti del club, intenzionati ad inserire bonus sia per il miglior marcatore che per il miglior uomo assist.

Dall'inizio della stagione Cavani e Neymar hanno già segnato 14 gol in due.

In questo modo il Paris Saint-Germain spera di incentivare l'intesa sul terreno di gioco. Cavani e Neymar saranno quasi costretti a cercarsi, è nel loro interesse. Per quanto riguarda i rapporti personali tra i due, il patron Nasser Al-Khelaïfi ha delegato al ds Antero Henrique di rimettere insieme i pezzi. Per oggi è previsto un incontro a quattro con i 'duellanti' e il tecnico Emery. Il PSG cerca una soluzione, tra pace e Guerra Fredda.