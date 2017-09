Il Pipita continua a essere la nota stonata di una Juventus che viaggia a punteggio pieno in campionato dopo quattro giornate.

di Vinicio Marchetti

Qualcuno salvi il soldato Higuain. Anche contro il Sassuolo il Pipita ha deluso, basti pensare a come ha sprecato l'assist d'oro di Alex Sandro consentendo a Consigli una facile parata. Poi fino al 77', quando Allegri lo ha richiamato in panchina, il centravanti è completamente sparito dai radar.

La principale causa dei problemi di Higuain è certamente da ricercare nello stato di forma del giocatore. La sua condizione attuale lascia intendere chiaramente perché la Juventus abbia cercato un attaccante fino all'ultima giornata di campionato.

Il mercato bianconero poi ha preso strade diverse, ma in questo momento Allegri non ha una vera alternativa a Higuain.

Juventus, l'alternativa a Higuain è Mandzukic

Una soluzione al problema Allegri potrebbe ritrovarsela in casa. Il tecnico della Juventus vorrebbe tornare a schierare Mandzukic unica punta, così come è accaduto negli ultimi 13 minuti del match con il Sassuolo. Una notizia, questa, che non potrebbe che far piacere al numero 17 bianconero.

Intanto ci pensa Dybala

Intanto, se Higuain è in crisi, Dybala è sempre più affamato di gol. L'argentino della Juventus sta onorando come meglio non potrebbe la maglia numero 10, con la tripletta al Sassuolo è salito in solitaria sulla vetta della classifica marcatori con 8 gol in 4 partite di campionato. Una media gol spaventosa che lo rende a tutti gli effetti imprescindibile per il reparto avanzato bianconero. Basterà la vena realizzativa della Joya a spingere la Juventus nelle tre competizioni?