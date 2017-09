Lo spagnolo sarà in campo domani sera per sfidare i bianconeri, che però vorrebbero portarlo a Torino in caso di mancato rinnovo con i catalani.

di Daniele Minuti

Domani sera partirà ufficialmente la fase a gironi della nuova Champions League e fra le 8 partite che si giocheranno, a spiccare è sicuramente Barcellona-Juventus. Le due squadre si sono affrontate soltanto pochi mesi fa nel doppio confronto dei quarti di finale della scorsa edizione, che ha visto i bianconeri prevalere dopo il successo per 3-0 dell’andata e lo 0-0 del ritorno.

Fra i protagonisti del big match di domani ci sarà Andrés Iniesta, che nelle prime partite del campionato spagnolo è apparso decisamente in buona forma, nonostante venisse da un’estate particolarmente difficile: le voci sui suoi dubbi riguardante il rinnovo contrattuale col Barcellona infatti hanno reso ancor più turbolenta la sessione di calciomercato della società catalana, già scossa dalla cessione di Neymar.

Proprio perché Iniesta non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro, sono molte le squadre alla finestra che aspettano di conoscere la scelta del Manchego e la più interessata sembra essere proprio la sua prossima avversaria in Champions League, la Juventus.

Iniesta potrebbe non rinnovare col Barcellona

Anche solo pochi mesi fa sarebbe stato impossibile immaginare Iniesta con una maglia diversa da quella del Barcellona, ma la gestione del calciomercato in questi mesi e i problemi nei piani alti della dirigenza hanno per la prima volta in carriera instillato nella testa dello spagnolo dei dubbi sulla sua permanenza in Catalogna.

Per questo motivo la Juventus ha messo gli occhi sul centrocampista 33enne, identificato come il profilo perfetto per portare a Torino l’esperienza necessaria per poter finalmente vincere una Champions League. Marotta e Paratici ci hanno abituato in questi anni a mettere a segno diversi colpi di calciomercato a parametro zero e nonostante l’età avanzata, l’arrivo in bianconero di Iniesta sarebbe di sicuro un affare.

L’impressione è che la decisione di Iniesta non arriverà prima della primavera e se la colonna blaugrana decidesse davvero di provare un’esperienza fuori dalla Liga spagnola, la Juventus sarebbe ben felice di accoglierlo fra le sue fila. Prima però, i bianconeri dovranno pensare a battere lui e il suo Barcellona, nella difficilissima trasferta del Camp Nou.