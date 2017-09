La società nerazzurra ha annunciato la partnership con il colosso dei videogame. Gandler: “Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto a Konami".

8 ore fa

Il comunicato ufficiale è apparso sul sito dell'Inter: la società nerazzurra ha annunciato un accordo di partnership con Konami Digital Entertainment, che diventa così Global Football Video Game Partner del club milanese.

Un accordo illustre che non fa altro che rafforzare il prestigio della fortunatissima serie di videogiochi Pro Evolution Soccer (qui tutte le info su PES 2018) e di tutti gli altri titoli che invece saranno destinati alle piattaforme mobili.

All'interno del videogioco in uscita nei prossimi giorni saranno disponibili in qualità di calciatori-leggenda dell'Inter anche Javier Zanetti, Dejan Stankovic e Francesco Toldo.

The partnership with @Inter means many things, including new Legends. Zanetti. Stanković. Toldo. :)



More info: https://t.co/HTzhPKVybr pic.twitter.com/bYS0jjklwc — Pro Evolution Soccer (@officialpes) September 8, 2017

Inter partner di PES 2018, Gandler: "Siamo orgogliosi"

Questa con PES 2018, per l'Inter, è una partnership illustre che ha coinvolto alcuni dei giocatori più importanti del club. Mauro Icardi, Roberto Gagliardini, Eder Citadin Martins e Antonio Candreva sono stati i primi a prestare il loro volto per la riproduzione digitale. Le loro peculiarità fisiche e tecniche saranno le medesime anche all'interno del gioco. Gandler, Chief Revenue Officer, non nasconde la sua soddisfazione.

Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto a Konami come nostro nuovo Global Football Video Game Partner. È una compagnia leader nello sviluppo dei videogame e, con la loro rinomata serie PES, i nostri tifosi potranno vivere in prima persona tutte le nostre gare. L’obiettivo finale è quello di integrare i contenuti di Konami nel corso dei nostri match-day e nelle esperienze digitali per arricchire ulteriormente il coinvolgimento dei supporters.

Pronti all'uscita di #PES2018? Avete un motivo in più per prendere l'Inter! @Konami diventa Global Football Video Game Partner nerazzurro 🎮⚽ pic.twitter.com/YFe4E7OyHk — F.C. Internazionale (@Inter) September 8, 2017

Konami: "Il club nerazzurro ha una grande storia"

Non potevano mancare le parole di Jonas Lygaard, Senior Director – Brand & Business Development di KONAMI. Anche per l'azienda giapponese la soddisfazione è grandissima: