Ecco la prova definitiva che non sempre l'argenteria in bacheca corrisponde al talento: scopriamo la classifica dei giocatori che hanno alzato più trofei al cielo.

07 set 2017 di Paolo Cola

Sappiamo che non esiste un modo oggettivo per stilare una classifica dei giocatori più forti del mondo, o di tutti i tempi, o del condominio. D'altra parte, e questo vale in ogni ambito e in ogni circostanza, l'estetica è difficilmente misurabile. Decisamente più agevole impilare i 10 calciatori più vincenti della storia del calcio: se non altro, si tratta di un semplice esercizio aritmetico.

O meglio, solo in apparenza. Anche questo genere di graduatoria contiene i suoi punti deboli, a cominciare dai diversi quozienti di difficoltà che presentano le varie competizioni, e si presta alle relative critiche.

Vincere cinque campionati turchi, con tutto il rispetto per l'imperatore Terim, sarà mica la stessa cosa che alzare al cielo una Champions League o la Coppa del Mondo? Nossignore. Come diceva Adriano Galliani quando qualcuno gli ricordava che l'Al-Ahly aveva vinto più titoli del Milan, "i trofei vanno pesati oltre che contati".

I 10 calciatori più vincenti della storia

Detto questo, è innegabile che chi si è portato a casa una trentina di trofei in quindici anni di carriera abbia qualcosa di speciale, anche fosse soltanto l'abilità di scegliersi le squadre giuste al momento giusto. In questa classifica dei 10 calciatori più vincenti della storia si troveranno alcuni dei più grandi interpreti di sempre, gente nata per conquistare, e anche qualche sorprendente imbucato di lusso (sì, esatto, lui e anche lui). Ah, nella classifica dei calciatori più vincenti non c'è nessun italiano, anche se Paolo Maldini, coi suoi 26 titoli, si posiziona appena dietro i primi della classe.

Getty 10 Getty Facebook Twitter Pinterest Kenny Dalglish, 29 (25 nazionali, 4 internazionali, 0 Scozia)

Getty Facebook Twitter Pinterest Xavi Hernandez, 30 (18 nazionali, 8 internazionali, 4 Spagna)

Getty Facebook Twitter Pinterest Vitor Baia, 31 (27 nazionali, 4 internazionali, 0 Portogallo)

Getty Facebook Twitter Pinterest Ibrahimovic, 31 (28 nazionali, 3 internazionali, 0 Svezia)

Getty Facebook Twitter Pinterest Piqué, 31 (19 nazionali, 10 internazionali, 2 Spagna)

Getty Facebook Twitter Pinterest Messi, 32 (20 nazionali, 10 internazionali, 2 Argentina)

Getty Facebook Twitter Pinterest Iniesta, 33 (20 nazionali, 10 internazionali, 3 Spagna)

Getty Facebook Twitter Pinterest Giggs, 35 (30 nazionali, 5 internazionali, 0 Galles)

Getty Facebook Twitter Pinterest Maxwell, 37 (32 nazionali, 5 internazionali, 0 Brasile)

Getty Facebook Twitter Pinterest Dani Alves, 38 (22 nazionali, 12 internazionali, 3 Brasile)

Grazie alla vittoria del Paris Saint-Germain sul Monaco nella finale di Coppa di Lega francese, Dani Alves ha definitivamente staccato il connazionale Maxwell in questa speciale classifica arrivando a quota 38 trofei sollevati in carriera. Ora il terzino della Seleçao è ufficialmente il giocatore più vincente della storia.