Con la nazionale tedesca Werner è già a quota 6 gol in 8 partite. Nella storia della nazionale tedesca solo Gerd Muller e Klaus Fischer hanno fatto meglio.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Dai fischi agli applausi. Tutto grazie ai gol. Timo Werner ha realizzato una doppietta ieri sera nella partita vinta dalla Germania contro la Norvegia. I tedeschi sono ormai a un passo dalla qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Da quando indossa la maglia del Lipsia però il bomber classe 1996 è sempre stato fischiato da tutti, ieri no.

Ed è un evento significativo. Perché è vero che Werner ieri ha giocato a Stoccarda, dove è cresciuto e ha esordito in Bundesliga, ma non era scontato che i tifosi lo accogliessero bene. In pochi hanno digerito la sua decisione di lasciare lo Stoccarda dopo la retrocessione per andare al Lipsia, ma dopo i tanti fischi (e perfino insulti) nelle sue prime partite in nazionale, Lӧw ha chiesto ai tifosi di cambiare atteggiamento. E così è stato.

Werner è stato applaudito sia nel momento dell’annuncio delle formazioni che, a maggior ragione, dopo i suoi due gol. Non solo: perché la doppietta di ieri ha catapultato Timo fra i migliori attaccanti della storia della nazionale tedesca. Davanti a gente come Bierhoff, Klinsmann e Klose. Non attaccanti banali.

Vota anche tu! Timo Werner è il miglior attaccante tedesco in circolazione? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Timo Werner è il miglior attaccante tedesco in circolazione? Condividi



Germania, bum-bum Werner: non smette più di segnare

Le statistiche sono impressionanti: Werner, che vanta appena 8 presenze in nazionale, è infatti già a quota 6 gol. Sono pochissimi gli attaccanti tedeschi ad aver fatto così bene nelle prime partite con la maglia della Germania addosso. Statisticamente solo Gerd Muller (8 reti in 8 partite) e Fischer (10 gol nelle prime 8) avevano fatto meglio.

Perfino Miroslav Klose, miglior marcatore di sempre della Germania con 71 gol totali, non aveva cominciato così bene (5 nelle prime 8). Comprensibile che Werner ieri fosse particolarmente soddisfatto:

Sono doppiamente felice di aver segnato a Stoccarda perché qua sono cresciuto.

Dai fischi agli applausi. Tutto grazie ai gol.