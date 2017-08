Ricorre il 10º anniversario della morte del centrocampista: una leggenda del Sevillismo. Nel 2006 realizzò uno storico gol contro lo Schalke 04 in semifinale di Coppa UEFA.

554 condivisioni 5 stelle

28 ago 2017 di Federico Burzotta

Oggi non è una data qualsiasi per Siviglia e i suoi tifosi. Oggi è l'anniversario della tragica scomparsa di Antonio Puerta. Questa mattina come da tradizione il presidente del club, José Castro, e i due capitani, Daniel Carriço e Sergio Escudero, insieme al resto della squadra hanno deposto una corona di fiori sotto la statua posizionata all'entrata del Sánchez-Pizjuán.

Antonio Puerta fu colpito da un infarto durante Siviglia-Getafe nella 1ª giornata della Liga 2007/08, poi riprese conoscenza grazie all'intervento dei medici e dei suoi compagni, Palop e Dragutinović, che gli impedirono di soffocarsi con la lingua, si diresse verso gli spogliatoi e venne colpito da altri arresti cardiaci. Un'ambulanza lo condusse in condizioni critiche verso l'ospedale più vicino, tre giorni dopo si spense alle 14:32 del 28 agosto all'età di 22 anni. L'indomani si svolsero i suoi funerali dove parteciparono molti club spagnoli ed europei, tra i quali anche il Milan che il venerdì successivo (31 agosto) avrebbe disputato la Supercoppa Europea contro il Siviglia. I giocatori di entrambe le squadre scesero in campo a Montecarlo con il nome del giocatore sulla loro maglietta.

Una facciata del Sánchez-Pizjuán che ritrae Antonio Puerta

Un paio di mesi più tardi, il 21 ottobre, la sua compagna diede alla luce Aitor Antonio. Non sappiamo se il piccolo vorrà seguire le orme paterne, ciò che possiamo dire è che sarebbe meraviglioso se un giorno il centrocampo del Siviglia tornasse ad essere guidato da un altro Puerta per riprendere quella storia d'amore e di successi interrotta da un destino beffardo.

Today marks 10 years since the death of Antonio Puerta.



Gone but never forgotten. #Eterno16 pic.twitter.com/J9MPkScWxo — LaLiga (@LaLigaEN) August 28, 2017

#Eterno16

Il suo nome e il suo volto riecheggiano ancora nelle strade della capitale andalusa che annualmente lo ricorda attraverso murales, targhe, celebrazioni ed eventi extra-calcistici. I suoi compagni di squadra, quelli che hanno avuto il piacere di conoscerlo sin dai tempi delle giovanili, continuano a ricordarlo con tanto affetto.

Come Jesús Navas che in estate è ritornato a casa e ha scelto la maglia numero 16 proprio in omaggio al suo amico. Come Sergio Ramos che nei festeggiamenti dei tre successi internazionali ottenuti con la Selección ha indossato una maglietta celebrativa con una foto, e oggi sul suo account Twitter ha postato una serie di messaggi commuoventi:

10 anni, mio amato fratello. 10 anni che c'hai lasciato. 10 anni di un vuoto che non possiamo colmare. 10 anni di dolore che c'accompagna. 10 anni di una vita che non tornerà ad essere come prima. 10 anni di una partita che meritavi di vincere. 10 anni di ricordi e angoscia. 10 anni che ti sento vicino anche se non ci sei. 10 anni di vittorie che erano soltanto tue. 10 anni eterni. ¡Siempre contigo, siempre con nosostros!

10 años, querido hermano.

10 años desde que nos dejaste. #EternoPuerta pic.twitter.com/QRc0rVBBJQ — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 28, 2017

Come Enzo Maresca che ha giocato molte stagioni a Siviglia e ha tatuato sul braccio il numero 16 e la scritta "Para siempre" in memoria del compagno di squadra.

Siviglia v Schalke 04: il gol di Puerta

Puerta aveva classe, aveva talento, giocava in un club in rampa di lancio e con ogni probabilità ne sarebbe diventato capitano e simbolo. Centrocampista con un mancino educato, era considerato una giovane promessa del calcio spagnolo e nell'ottobre 2006 aveva esordito in Nazionale nell'amichevole contro la Svezia, quella che rimarrà la sua unica presenza in campo con la Selección spagnola.

Ma era soprattutto la bandiera del Siviglia, il canterano che aveva rifiutato il Real Madrid addirittura due volte. Il club merengue nell'estate del 2007 aveva bussato a Nervión con due offerte: 39 milioni di euro più Cicinho per il cartellino di Antonio e quello di Dani Alves, e successivamente una specifica di 15 milioni solo per lo spagnolo. Lui non accettò, e con il senno del poi ha scelto di rimanere per sempre lì dove è nato e cresciuto.

Dove ha vinto 5 trofei in 3 stagioni: 2 Coppe UEFA, 1 Supercoppa Europea (2006), 1 Copa del Rey (2006/07) e 1 Supercoppa di Spagna (2007), 88 partite e 7 gol con la maglia Rojiblanca. E uno di questi è stato un passaggio fondamentale nella storia del club. È il 27 aprile 2006 al Ramón Sánchez-Pizjuán si gioca il ritorno della semifinale contro lo Schalke 04, il club andaluso insegue la prima qualificazione ad una finale internazionale. La partita rimane bloccata sullo 0-0, stesso risultato di Gelsenkirchen, e le squadre sono costrette ai tempi supplementari, quando al 101' avviene la magia. I padroni di casa ripartono in contropiede con Jesús Navas e Dani Alves, i due dialogano sulla fascia destra poi l'esterno spagnolo effettua un cambio di gioco per Antonio Puerta, che di sinistro conclude di potenza verso il secondo palo e segna l'1-0.

La sua rete ha aperto di fatto il ciclo d'oro della squadra di Juande Ramos, che due settimane più tardi vincerà la prima Coppa UEFA battendo 4-0 il Middlesbrough al Philiphs Stadion di Eindhoven, e l'anno successivo a Glasgow conquisterà la seconda contro l'Espanyol ai calci di rigore. Il penalty decisivo, manco a dirlo, fu realizzato da Antonio Puerta. Il tifo sevillistas non lo dimenticherà mai.