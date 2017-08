Calciomercato Borussia Dortmund: c'è Yarmolenko per sostituire Dembelé

Intanto la sua presentazione ha già aperto un caso. Yarmolenko, infatti, si è fatto fotografare con la maglia numero 9, quella che fino a pochi mesi era di Emre Mor , promesso sposo agostano di mezza Serie A e non solo, ma a tutti gli effetti ancora un giocatore del Borussia Dortmund . Anche per il giovane turco, dunque, sono attesi sviluppi di calciomercato nelle prossime ore.

Sono molto grato al Borussia Dortmund che mi ha permesso di coronare il mio sogno di giocare in un grande club europeo. Sono pronto a lavorare duramente per ripagare la fiducia del club.

Esterno mancino che preferisce partire da destra, Yarmolenko è un giocatore di grande esperienza . Cresciuto nella Dinamo Kiev - con la quale ha vinto 3 volte il campionato ucraino, 4 fra Coppe e Supercoppe nazionali e si è aggiudicatoo una volta il titolo di capocannoniere - ha sempre giocato nello stesso club, arrivando a segnare 137 reti in 339 partite, mentre in Nazionale ha totalizzato finora 69 presenze e 29 reti. Parlando dopo Zorc, ha dichiarato:

Un assegno di 105 milioni , che con i bonus potrebbero arrivare a sfiorare i 150, ha placato gli argomenti del club tedesco e Bartomeu, che comunque non intende mollare il brasiliano di Klopp, ha inserito nel contratto di Dembelé una clausola rescissoria "salvavita" da 400 milioni.

Il Barcellona, orfano del brasiliano ma con le casse piene, aveva diverse opzioni: ha fatto prima rotta su Coutinho, ma davanti alle resistenze del Liverpool ha deciso di cominciare ad assicurarsi Ousmane Dembélé , anche grazie agli atteggiamenti del francesino che con i suoi capricci aveva fatto di tutto per farsi mettere sul mercato dal Borussia Dortmund .

Anche l'Inter ci aveva fatto un pensierino nelle scorse settimane, ma l'effetto domino scatenato dalla regina di tutte le mosse di calciomercato , l'approdo di Neymar al Paris Saint-Germain per 222 milioni di euro , ha fatto sì che per Andrey Yarmolenko si aprissero scenari diversi.

