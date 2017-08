Come sarà la nuova Inter di Spalletti? Dubbi e certezze dei nerazzurri

Commovente è stato l'addio di Cancelo ai suoi tifosi, un saluto tra le lacrime al termine del match vinto 1-0 contro il Las Palmas. Ma chi è João Pedro Cavaco Cancelo? Ce lo hanno presentato Stefano Borghi e Alvaro von Richetti durante Viva la Liga, programma di approfondimento sul campionato spagnolo in onda ogni lunedì su FOX Sports.

Lo scambio di prestiti sull'asse Inter- Valencia è andato a buon fine. Goeffrey Kondogbia si è trasferito alla corte di Marcelino, il portoghese classe 1994 è invece volato da Spalletti. Il francese potrà essere riscattato per circa 25 milioni di euro (bonus compresi), per la stessa cifra i nerazzurri potranno trattenere il lusitano.

L'esterno portoghese arriva in Serie A nell'ambito del prestito che ha visto Kondogbia approdare al Valencia. Andiamo alla scoperta del nuovo acquisto dei nerazzurri.

