I bianconeri fanno sul serio per il centrocampista olandese della Roma. Beppe Marotta e Fabio Paratici sono pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro. A 45 si può chiudere.

5 ore fa di Vinicio Marchetti

La Juventus non molla la pista di calciomercato che porta a Emre Can ma, nelle ultime ore, è emerso un nome nuove che potrebbe solleticare ancora di più l'interesse dei tifosi bianconeri: stiamo parlando di Kevin Strootman della Roma.

L'indiscrezione di calciomercato arriva dal giornale torinese "Tuttosport". A quanto pare, la Juventus, in queste ore, avrebbe presentato un'offerta di 30 milioni di euro per il centrocampista olandese della Roma.

I dirigenti giallorossi hanno rifiutato questa prima offerta ma Beppe Marotta e Fabio Paratici non si arrendono; preparando un nuovo rilancio fino a 40 milioni, tra parte fissa e bonus.

Calciomercato, la Roma sarebbe disposta a cedere un altro gioiello alla Juventus?

Dopo il passaggio di Miralem Pjanić alla corte bianconera si è alzato un enorme polverone. Il bosniaco è stato accusato di tradimento e i tifosi hanno fortemente contestato la società. Rea di aver ceduto un pezzo da novanta a una diretta concorrente. Adesso, tra i tifosi, serpeggia la paura che la storia possa ripetersi.

Tuttosport, infatti, afferma che la Roma, davanti a un'offerta di 45 milioni di euro, potrebbe accettare e investire il ricavato su Mahrez del Leicester e un difensore di primo livello. Il pacchetto arretrato, infatti, è certamente l'anello più debole della squadra.

Cosa ne pensa Strootman ?

Un trasferimento di calciomercato tra due squadre rivali crea sempre grandi polemiche. Il centrocampista olandese attende notizie in tal senso ma, per ovvi motivi, preferisce non esporsi troppo. Tramite il suo entourage, però, avrebbe già fatto sapere che, in caso di accordo tra Juventus e Roma, non si opporrà al trasferimento a Torino.