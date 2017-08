Il jolly del Barcellona non è più titolare e la sua clausola è di "appena" 40 milioni: i bianconeri si aggiungono a Chelsea, Manchester United e Monaco.

2 ore fa di Stefano Fiori

Facile farsi tentare da Sergi Roberto, direte voi. È giovane (è nato nel 1992), è talentuoso e poi, dai, sa ricoprire praticamente ogni posizione in campo. Normale allora che Antonio Conte abbia espressamente fatto il suo nome ai dirigenti del Chelsea, naturale che José Mourinho sia sulla stessa lunghezza d'onda del tecnico italiano. Stupisce fino a un certo punto, allora, che il jolly e canterano del Barcellona sia la new entry del calciomercato Juventus.

Sorprende invece che il futuro blaugrana del 25enne tuttofare possa essere in bilico. In realtà il Barça non pensa minimamente a disfarsi di un giocatore così prezioso e che - non scordiamolo - è l'eroe per antonomasia della storica rimonta Champions con il PSG. C'è un "ma" grosso come una casa clausola: 40 milioni di euro, per la precisione.

Una cifra che di certo non spaventa le super pretendenti del centrocampista/terzino nato, cresciuto, esploso sempre e solo in terra catalana. Certo, è pur sempre un investimento da quasi 80 miliardi delle vecchie lire (perdonate la ventata nostalgica). Davanti alla possibilità di mettere le mani su un rinforzo come Sergi Roberto, però, sono praticamente una chiave dimenticata nella toppa. Girarla, questa chiave, sarà comunque tutt'altro che semplice.

Mercato Juventus, anche i bianconeri su Sergi Roberto

A lanciare l'indiscrezione, che riguarda da vicino il calciomercato Juventus, è il quotidiano Sport. Nelle intenzioni della testata catalana e filo-culé, però, suona più come un allarme: occhio che qui sono tutti pazzi per Sergi. Ah, prima che ci dimentichiamo: il talento nato a Reus (113 km da Barcellona) non arriva neanche ai 2 milioni d'ingaggio. Ma soprattutto, la sua titolarità - dogma indiscusso della scorsa stagione - è finita in discussione. "Colpa" di Ernesto Valverde, ma fino a un certo punto. In questa pretemporada, il nuovo tecnico del Barça l'ha utilizzato dal primo minuto solamente il 4 agosto, nell'amichevole contro il Nastic.

Calciomercato Juventus, Sport titola: "Sergi Roberto in pericolo"

Da terzino indispensabile a prima alternativa per il centrocampo

Nelle idee dell'ex Athletic Bilbao, il numero 20 azulgrana tornerà in pianta stabile tra le soluzioni del centrocampo. Lo scorso anno, la partenza di Dani Alves aveva lasciato un buco sulla fascia destra di difesa: Luis Enrique si era affidato allora proprio al jolly made in La Masia. Su 47 presenze stagionali, 42 l'hanno visto scorazzare da terzino: una costante. Per la dirigenza catalana, però, non è mai stato lui l'erede designato del laterale brasiliano. Ecco allora che dal Benfica è arrivato Nelson Semedo, mentre il redivivo Aleix Vidal si sta di nuovo giocando le proprie carte. Per Sergi Roberto si riaprono così le porte della mediana, ma non da titolare: davanti ci sono pur sempre Busquets, Iniesta, Rakitic e chissà che non arrivi qualche altro campione.

Una sola presenza da titolare nella pretemporada, contro il Nastic di Tarragona

Per il Barcellona è incedibile

Dopo un'annata da indispensabile, tornare a essere il "numero 12" per eccellenza non è il massimo per il classe '92. Lui vuole giocare, possibilmente sempre. D'altra parte, il suo desiderio rimane quello di riuscirsi a casa sua, nel Barcellona. Che dal canto suo lo considera assolutamente incedibile. È questo l'ostacolo più grande che si para di fronte alle prestigiose pretendenti. La dirigenza culé ha già comunicato al suo agente, Josep Maria Orobitg, la ferma volontà di rinnovare il contratto in scadenza nel 2019 (con annesso adeguamento dell'ingaggio e ritocco della clausola rescissoria).

Il ragazzo parlerà probabilmente a quattr'occhi con Valverde, per capire quante possibilità abbia di recitare un ruolo da protagonista in questa stagione. Ferma restando, appunto, la priorità di continuare in quello che è, da sempre, il suo habitat naturale. Chelsea, Manchester United - ma anche il Monaco - rimangono nel frattempo in attesa di qualche scricchiolio maggiore. Lo stesso vale per la squadra di Massimiliano Allegri: Sergi sarebbe utilissimo a centrocampo, ma anche come concorrente di De Sciglio per la fascia destra. Orfana, guarda tu il destino, proprio di Dani Alves. Fino a prova contraria, i rumors sul calciomercato Juventus hanno trovato una new entry niente male.