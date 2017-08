Il Liverpool avrebbe rifiutato un'offerta dei catalani di circa 100 milioni di euro. L'allenatore tedesco: "Non abbiamo la necessità di vendere nessuno".

un'ora fa di Daniele Minuti

Il Liverpool alza il muro su Coutinho e respinge l'ultima, altissima offerta del Barcellona per il talento brasiliano. La notizia arriva direttamente dal canale britannico Sky Sport News, secondo il quale i Reds avrebbero respinto una proposta da parte dei catalani che ammontava complessivamente a circa 100 milioni di euro.

L’attaccante della Nazionale verdeoro è da tempo l’obiettivo di calciomercato numero uno del Barça, che lo ha scelto come profilo ideale per sostituire Neymar. Ma nonostante l’offerta monstre fatta al Liverpool, il club inglese resiste e vuole trattenere in Premier League l’ex fantasista dell’Inter.

Sempre secondo Sky Sport News, il Barcellona sarebbe pronto a rilanciare e a mettere sul piatto più di 120 milioni di euro, ma da un’intervista rilasciata oggi dall’allenatore del Liverpool Jorgen Klopp, è arrivata la conferma dell’intenzione della società inglese: Coutinho non è sul mercato.

Mercato Barcellona, Klopp: "Non vogliamo vendere Coutinho"

Secondo Klopp, il Liverpool non cederà i suoi giocatori migliori

L’ex allenatore del Borussia Dortmund è stato ascoltato ai microfoni di Sky Germany e ha voluto parlare del futuro di Coutinho che nonostante la corte del Barcellona, sarà ancora a Liverpool.

Il Liverpool non è una società che ha bisogno di vendere i suoi giocatori, quindi non importa quanto siano disposti a pagare.

Klopp ha voluto ribadire che l’obiettivo dei Reds è non perdere nessuno dei suoi pezzi pregiati sul calciomercato, in modo da poter rinforzare la rosa che in caso di passaggio del turno preliminare, dovrà giocare la Champions League.

L’intenzione è costruire la squadra più forte possibile, vogliamo tenere i migliori e aggiungerne altri. Nessuno è intoccabile, ma il mercato è anche una questione di tempismo: bisogna anche avere la possibilità di sostituire chi parte.

Il Barcellona quindi sembra dover abbandonare la pista che porta a Coutinho e con tutta probabilità, si butterà su Dembélé del Borussia Dortmund: pronta per lui un’offerta superiore ai 100 milioni di euro.