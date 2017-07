Si è sempre pensato che Notorious fosse un tifoso del Manchester United, in realtà la sua passione calcistica è un'altra e la rivela ai suoi fan dopo una sessione di allenamento.

23 minuti fa di Marco Ercole

Tra un allenamento e l'altro, tutto certificato attraverso foto quotidiane sui suoi social network ufficiali, Conor McGregor trova anche il tempo per scambiare qualche battuta con i suoi fan. Tra gli argomenti delle seppur molto fugaci conversazioni con Notorious, non c'è solo il SuperFight di boxe con Floyd Mayweather.

Si parla un po' di tutto, anche della fede calcistica dell'irlandese. E pure in questo caso, McGregor è riuscito a sorprendere tutti, dicendo (ovviamente a suo modo) quale sia il suo club preferito.

Fino a questo momento sembrava fosse un accanito tifoso del Manchester United, ma la realtà è che la squadra per la quale fa il tifo è un'altra. Milita sempre in Premier League e ha il colore della maglia rossa, ma si tratta del Liverpool. E di conseguenza, il "nemico" sportivo non può che essere l'Everton, rivale cittadino del Merseyside.

McGregor tifa Liverpool

Quando gli hanno chiesto per quale squadra tifasse all'uscita da una seduta di allenamento (tra l'altro era ancora a petto nudo), il campione UFC ha infatti risposto di sostenere il Liverpool in modo genuino e con il suo classico linguaggio trash che ha condizionato tra l'altro tutte le conferenze stampa congiunte con Mayweather:

Sono un tifoso dei Reds, fa***lo l'Everton.

Proprio per questo motivo, McGregor ha poi continuato spiegando che sceglierà l'angolo rosso, lasciando a Mayweather il blu. Sarebbe bastato dire "sono un tifoso del Liverpool", ma Notorious ha il suo modo di parlare. Anche quando si tratta di calcio.