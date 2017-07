Tra il preliminare di Europa League e un calciomercato da completare: il Milan pensa all'attaccante. Kalinic, Belotti e Aubameyang: oppure un Mister X.

21 minuti fa di Edoardo Colombo

Abito preciso, occhiali scuri, volo privato e via in incognito a cacciare il colpo segreto. Quella ciliegina da posizionare sopra una torta già dannatamente gustosa. Il capolavoro rossonero, milanista, composto dalla coppia Fassone & Mirabelli. Molto più di due semplici dirigenti. Il primo un gran comunicatore e manager al passo con i tempi, il secondo simbolo e paradigma dello scout perfetto: uno che se gli si chiedesse il nome del terzino più in forma della quarta serie polacca risponderebbe sdottorando a memoria tutte le caratteristiche del giocatore in questione. Insomma, due figure belle sul pezzo. E che, forse, sono alla ricerca di un ultimo, grande colpo a sorpresa. Un nome nuovo, mai uscito, ovviamente per l'attacco. Magari il proverbiale Mister X per impreziosire ulteriormente il calciomercato del Milan.

Perché un attaccante si farà. Intanto, prima di indagare sul viaggio di F&B, tracciamo la griglia di partenza per il prossimo centravanti rossonero. Kalinic galleggia in pole, ma la sua è una prima fila particolare. Strana. Perché se non scatteranno Aubameyang e Belotti - ovvero gli attaccanti dietro di lui - allora il croato sarà il vincitore della corsa al Milan. Kalinic è lì nel congelatore del calciomercato, aspetta. Spera. E il Gallo? Sta nel mezzo, tra la proposta di rinnovo del Torino e un ultimo, possibile rilancio del Milan. Tradotto: la sua partenza, a oggi, pare più probabile per l'anno prossimo. Infine, dalla Bundesliga, tiene botta la questione Aubameyang: l'ex figlio di Milanello migrato in Germania in cerca di gol. E ora? Anche lui spera, non vede l'ora che il Milan faccia qualche passo avanti per lui. Magari con la speranza che il padre-agente abbassi l'esose pretese d'ingaggio. Insomma, nomi finiti. O forse no, c'è per caso di mezzo un Mister X?

Si racconta, da quanto filtra, di telefoni spenti e irraggiungibili per circa un'ora nella giornata di ieri. Un lasso di tempo utile per prendere un aereo e volare verso una meta segreta. Depistando il calciomercato. Sì, le ultime cronache di Fassone e Mirabelli raccontano proprio di questo. Con il Milan che, sottotraccia, pare stia lavorando al nome misterioso. Improvviso. E allora proviamo a scoprirlo insieme.

Calciomercato Milan: e Mister X?

Chissà, magari a breve verrà smascherato. Perché il calciomercato è così: sorprende. Regala un sorriso in mezzo al nervosismo e spiazza tutti da un momento all'altro. Bein Sport, per esempio, nelle scorse ore ha raccontato di un accordo Milan-Mahrez. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Un giocatore per il quale la Roma continua a premere fortemente. Falso allarme rossoner però, perché quella milanista è un'ipotesi senza alcun fondamento. Praticamente impossibile.

Altra opzione, anch'essa mai confermata, è stata quella di un viaggio in direzione Dortmund. Un volo per forzare l'operazione Aubameyang e trovarne la chiave di volta. Ma la morale delle cronache di F&M, al momento, è una: quella della pazienza. Per una squadra che non ha più la frenesia di bruciare la concorrenza: il tutto al netto di una rosa ormai ricostruita e pronta a vincere l'imminente preliminare di Europa League. Perché poi sarà di nuovo mercato: da Kalinic, a 25 milioni più bonus, a Belotti e Aubameyang. O magari un Mister X...