Alla scoperta del Rally di Finlandia, una delle gare più famose e antiche dell'intero ambiente rallystico. Si parte giovedì con lo shakedown di Ruhuhimaki di 4,62 km.

5 ore fa di Andrea Crugnola

Dopo un mese di pausa si torna a correre e lo si farà sulle mitiche strade del Rally di Finlandia, conosciuto un tempo come il Rally dei Mille Laghi. La gara, che si svolgerà come di consuetudine su un fondo sterrato, è una delle più famose e seguite dell'intero ambiente rallystico, ha una grossa storia alle sue spalle e molte particolarità. Andiamo dunque a scoprirle.

Le strade che affronteranno i piloti saranno principalmente o larghe e piatte con un fondo duro o strette, irregolari e con un fondo morbido. Può capitare che in una prova si passi da una tipologia all'altra e non è sempre facile avere il cambio di ritmo adeguato. Gli infiniti dossi e salti che andranno ad affrontare i piloti sono una vera e propria insidia, anche perché durante la ricognizione del percorso si può tenere massimo una velocità di 90 km/h mentre in gara alcuni tratti si affrontano a quasi 200 km/h, quindi sarà fondamentale valutare molto attentamente cosa scrivere nelle note.

A livello di grip è una delle gare su terra dove la macchina ha parecchia aderenza, e grazie a questo più la conformazione delle strade, la gara risulta una delle più veloci dell'intero circus. Il campionato è ancora molto aperto quindi non ci resta che aspettare il via di questa gara che come sempre commenteremo su Fox Sports, canale 204 di Sky. Vi aspettiamo!