Al via la 67esima edizione del Neste Rally Finland: si parte giovedì con lo shakedown di Ruhuhimaki di 4,62 km. La power stage sarà trasmessa in diretta da FOX Sports.

un'ora fa di Marco Giordo

Tutto è pronto ad Jyväskylä per la 67a edizione del Neste Rally Finland, la Woodstock dei rally, l’happening per antonomasia per gli appassionati di questo sport. “The show is ready to go”, con l’idolo di casa Jari-Matti Latvala che sulla Toyota Yaris nella “Jyväskylän Suurajot” avrà un solo obiettivo, quello di battere il leader del mondiale Sébastien Ogier e il suo principale rivale nella scalata al titolo: Thierry Neuville. Il rally per antonomasia per i “flying finn” è una corsa che parla quasi esclusivamente “suomalainen”, finlandese, visto che da quelle parti solo Carlos Sainz, Didier Auriol, Sébastien Loeb, Sébastien Ogier e Kris Meeke hanno saputo interrompere lo strapotere dei piloti scandinavi. Anche stavolta la gara si preannuncia molto combattuta e si deciderà sul filo dei secondi, come nella tradizione della grande corsa di Jyvaskyla.

L’unica incertezza di questo Rally di Finlandia che va in onda questo weekend sui veloci sterrati della “Keski Suomi” (la Finlandia centrale) è vedere chi vincerà. Alla fine la lotta sarà ristretta ai soliti noti ma le sorprese sono in agguato, come lo scorso anno quando Meeke (Citroen) si impose davanti a tutti. Sono 65 gli equipaggi iscritti alla 67a edizione del “Neste Rally Finland” con 14 Wrc Plus al via.

La corsa sarà composta da 25 prove speciali per un totale di 314,20 km cronometrati. Kris Meeke l’anno scorso ha vinto l’ “Jyväskylän Suurajot” a ben 126.6 kmh di media con ben 7 prove speciali che si erano corse ad oltre 130 kmh di media, la media massima consigliata per motivi di sicurezza dalla federazione internazionale. E così gli organizzatori finlandesi (l’AKK) per rallentare i piloti hanno inserito delle zone di rallentamento sulle varie speciali.

Jari-Matti Latvala durante il Rally di Finlandia dello scorso anno

WRC, Rally di Finlandia: il programma su FOX Sports

La gara inizierà giovedì 27 luglio con lo shakedown di Ruhuhimaki di 4,62 km, seguito in serata dalla speciale cittadina di Harju (2,31 km). Venerdì è in programma la prima tappa composta da 145,71 km cronometrati, vale a dire le prove di Halinen (7,65 km), Urria (12,75 km) e Jukojarvi (21,31 km) ripetute due volte al mattino, e quelle di Aanekoski (7,39 km) e Laukaa (11,76 km) da ripetersi due volte nel pomeriggio a cui si aggiungono a fine giornata i crono di Lankamaa (21,68 km) e Harju (2,31 km).

I due passaggi sulla classica speciale di Ouninpohja, quest’anno lunga 24,38 km, saranno invece in programma nella tappa di sabato 29, composta da 132,34 km cronometrati, in cui le altre speciali ripetute due volte saranno quelle di Pihlajakoski (14,90 km), Paijala (22,68 km) e Saalahti (4,21 km). Infine domenica 30 la tappa finale sarà di soli 33,84 km cronometrati, con due sole speciali in programma da ripetersi due volte, quelle di Lempaa (6,80 km) e la power stage di Oittila (10,12 km) che verrà trasmessa in diretta da FOX Sports (canale 204 di Sky) alle ore 12.