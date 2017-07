Bagno di folla per l'esterno offensivo in arrivo dalla Fiorentina: firmerà un contratto quinquennale e raggiungerà la squadra a Boston.

39 minuti fa di Luca Guerra

Visite mediche, firma e a seguire partenza per Boston, per conoscere i suoi nuovi compagni: Federico Bernardeschi è entrato questa mattina, poco prima delle 10, nell'area del J-Medical, passo preliminare per siglare nero su bianco il suo nuovo contratto con la Juventus. In giornata il calciatore, che i bianconeri preleveranno dalla Fiorentina per una cifra vicina ai 40 milioni di euro più il 10 per cento sulla futura cessione, completerà l'iter per poi aggregarsi ai bianconeri attualmente impegnati nella tournée negli Stati Uniti.

"Piacere di conoscerti" è stato il saluto twittato dalla Juventus a Bernardeschi. L'arrivo del fantasista nel centro medico della società bianconera è stato diffuso sui social dal club: ad accoglierlo un folto gruppo di tifosi, che ha tributato al calciatore di Carrara un saluto entusiasta. Cori, selfie e promesse per lui, protagonista anche con la maglia dell'Under 21 azzurra nei recenti Europei di categoria.

Il trasferimento di un calciatore dalla Fiorentina alla Juventus non passa mai inosservato. Così è stato per l’ormai ex numero 10 viola, contestato dai suoi tifosi per la scelta di trasferirsi a Torino. Chiaro il canto intonato dai circa 300 tifosi persone che hanno atteso il calciatore all’ingresso al J-Medical, dove sta svolgendo le visite mediche.

Bernardeschi ce l'abbiamo noi.

Bernardeschi firmerà con la Juventus un contratto di cinque anni, lasciando così la Fiorentina dopo tre stagioni, 90 presenze e 22 reti tra Serie A e Europa League: il suo acquisto è il quinto della stagione 2017/2018 agli ordini di Massimiliano Allegri, a completare una serie di arrivi formata da Szczęsny dalla Roma, De Sciglio dal Milan, Douglas Costa dal Bayern Monaco e Bentancur dal Boca Juniors.

Federico Bernardeschi con la maglia dell'Italia: giocherà con la Juventus, oggi visite mediche e firma

Nella rosa di Allegri, che probabilmente scenderà in campo con il 4-2-3-1, Bernardeschi rappresenterà un'alternativa preziosa sulla trequarti, completata oggi da Cuadrado, Douglas Costa, Dybala, Mandzukic e Pjaca. Esterno destro con licenza di tagliare verso il centro e calciare con il mancino, laterale a sinistra o alle spalle della punta centrale: tre opzioni, un solo calciatore. Che probabilmente in bianconero raccoglierà un'eredità pesante: la maglia numero 10.