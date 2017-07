Il presidente dei giallorossi risponde al coordinatore dell'area tecnica dei club di Suning: "Walter mi è sempre piaciuto, ma trovo curioso che non volesse ingaggiare Spalletti...".

James Pallotta risponde a Walter Sabatini. Dopo le parole del coordinatore dell'area tecnica dei club di Suning ("a Roma non ha funzionato il mio rapporto con Pallotta"), il presidente dei giallorossi replica ai microfoni del Corriere dello Sport.

Mi è dispiaciuto - ha esordito Pallotta - che il nostro rapporto si sia rotto, ma c'erano divergenze nell'ultimo periodo su come il nostro lavoro andasse condotto. Walter mi è sempre piaciuto come persona e continua a piacermi, però trovo incredibilmente divertente e curioso che io fossi quello che spingeva per ingaggiare Spalletti e che lui fosse quello contrario, visto che adesso sono insieme nell'Inter.

Usa l'ironia, Pallotta, che torna con la mente al gennaio 2016, quando a spingere per l'esonero di Rudi Garcia fu Franco Baldini. Sabatini era in disaccordo, fosse stato per lui sarebbe rimato il francese alla guida della Roma. Ma ormai il passato è alle spalle, Pallotta si gode il nuovo staff tecnico: