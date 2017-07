"The Power" supera Gerwyn Price 10-5 e si qualifica al secondo turno: mercoledì 26 luglio se la vedrà con "Barney" van Barneveld. Avanti anche Chisnall, testa di serie numero 5.

un'ora fa di Carlo Roscito

Phil Taylor non stecca l’esordio a Blackpool. Il quindici volte campione del World Matchplay supera Gerwyn Price e si qualifica senza troppi patemi d’animo (10-5) al secondo turno. Si ripresenterà in pedana mercoledì 26 luglio per affrontare Raymond Van Barneveld, che suda sette camicie - e 18 legs - per eliminare uno straordinario Joe Cullen, ventottenne inglese in crescita costante nel mondo delle freccette.

Fila tutto liscio invece per Dave Chisnall, l’altro big protagonista nella seconda serata del primo turno. Il testa di serie numero 5 del torneo liquida 10-7 Mervyn King in un match tenuto comunque sempre sotto controllo.

Questa sera - terzo match in programma dopo Whitlock-Anderson e Lewis-Beaton - tocca al numero uno del mondo Michael van Gerwen. Il primo ostacolo dell'olandese si chiama Stephen Bunting.

Freccette, Taylor: prova di forza al World Matchplay

Phil "The Power" Taylor, 57 anni, all'ultima edizione del World Matchplay

Ci sono due Taylor in una sola partita: il primo tiene in gioco Price fino al 5-5, il secondo si trasforma in “The Power” e lancia freccette come se ci fosse una calamita dietro il triplo venti (e sulle doppie, naturalmente). Sfida chiusa sul 10-5 con un doppio 16 finale al secondo tentativo. Per l’inglese si tratta dell’ultima partecipazione al World Matchplay, dove finora ha perso soltanto 8 volte in 23 edizioni totali. Contro “Barney”, mercoledì 26 luglio, ci sono i presupposti per un grande, imperdibile show.

TAYLOR WINS | We WILL see Phil Taylor again as he knocks out Price in round one#BVDarts pic.twitter.com/GAR379uf65 — PDC Darts (@OfficialPDC) July 23, 2017

Gli altri match della giornata

Nell’ultima partita della serata Norris va sotto 3-0 contro Huybrechts, poi infila una striscia di 8 legs consecutivi (ma senza realizzare nemmeno un 180) che gli permette di arrivare al traguardo in tutta tranquillità: 10-6 finale. Nel pomeriggio, invece, passano Pipe (10-5 contro Klaasen), Reyes (10-32 a Thornton), Gurney (11-9 contro van de Pas) e Suljovic (10-4 ai danni di Henderson).