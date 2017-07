Il centrocampista brasiliano ha ripetutamente insultato la Cina e i cinesi con dei video, poi rimossi, sul suo profilo Instagram. Il club si scusa con un comunicato.

3 ore fa di Andrea Pettinello

Una tourneé estiva che rischia di aver definitivamente compromesso il suo futuro con la maglia del Chelsea. Il protagonista di questa storia è Kenedy, centrocampista brasiliano dei Blues, macchiatosi di un episodio a sfondo razzista e condannato pesantemente dai suoi stessi tifosi e dalla società londinese.

In alcune Instagram stories pubblicate sul suo profilo ufficiale, il 21enne ha ripetutamente insultato e preso in giro la Cina e il suo popolo, additando come "idiota" un addetto alla sicurezza che sbadatamente si era addormentato sul posto di lavoro e trattando con disprezzo un altro dipendente dell'hotel nel quale il Chelsea sta soggiornando, commentando poi con la frase "fo***ta Cina".

Due post che non sono ovviamente passati inosservati, scatenando nell'immediato la reazione di molti cinesi, colpiti dalla cattiveria e dalla superficialità con la quale il giocatore si era permesso di offenderli, ma anche quella dei tifosi del Chelsea che hanno da subito consigliato a Kenedy di cancellare i video e le foto.

Kenedy, il Chelsea: "Non è nel nostro stile"

Dura e immediata anche la risposta del Chelsea, che tramite un lungo comunicato ha risposto a tutte le lamentele giunte via social dopo la pubblicazione del video e della foto in questione. Nella nota la società ha voluto prendere le distanze dal gesto di Kenedy:

Vi chiediamo solennemente e sinceramente scusa per il comportamento tenuto da Kenedy sui social network. Per quanto il giocatore abbia velocemente eliminato i post incriminati, ci rendiamo conto che il danno sia oramai stato fatto. Il Chelsea ama i suoi tifosi cinesi e rispetta e ammira tutto il popolo cinese, indistintamente dalla sua fede calcistica.

Chelsea Football Club apology to Chinese people for player’s offensive social media posts https://t.co/lGanPiaJ6o — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 23, 2017

Queste le parole del club, che poi attacca direttamente il brasiliano e si scusa ulteriormente con i supporters cinesi del Chelsea:

Al giocatore verrà data una punizione esemplare. Il suo pensiero non rappresenta il pensiero di tutta la squadra e non è in linea con il comportamento e le aspettative che la società ha nei confronti dei suoi giocatori più giovani. Vi chiediamo ulteriormente e umilmente scusa per quanto successo, ringraziandovi per la vostra superlativa ospitalità.

Un episodio destinato a finire nel dimenticatoio ma che rischia di compromettere definitivamente il percorso e la carriera dello stesso Kenedy con la maglia del Chelsea. Viste le sue comunque basse possibilità di trovare spazio nella squadra titolare attuale, non è escluso che il club decida in estate di cederlo in prestito per almeno una stagione.