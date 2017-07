Neymar via dal Barcellona? Con una battuta tra il serio e il faceto, il compagno di nazionale Casemiro si dice pronto ad accoglierlo tra i Blancos

Una boutade decisamente borderline: potremo definire tranquillamente così la battuta di Casemiro a GloboEsporte. Imbeccato dai media brasiliani sul caso Neymar infatti, il mediano ex San Paolo non si è posto problemi nell'aprire ad un trasferimento al Real Madrid del compagno di Seleçao. Una ipotesi assai fantasiosa - per utilizzare un eufemismo -, ma neanche tanto se si pensa alla possibile partenza di O Ney in direzione PSG, ipotesi questa assai utopica soltanto qualche mese fa.

Cosa farà Neymar nel suo futuro lo sa soltanto lui. Perché non venire qui al Real Madrid? Senza dubbio sarebbe il benvenuto!

Una battuta che si colloca perfettamente nei mind games tra le due grandi di Spagna, pronte a contendersi nuovamente la vetta della Liga già a partire dal 19 agosto prossimo. La trattativa tra Neymar ed il PSG è reale e concreta, e la possibilità che il brasiliano ex Santos lasci il Barcellona è comunque decisamente più alta rispetto a qualche giorno fa. A nulla sarebbe servita l'uscita social di Piqué, che tramite il proprio profilo Instagram aveva annunciato la permanenza dell'attaccante in blaugrana. Secondo quanto filtrato dal ritiro statunitense degli uomini di Valverde infatti, il giocatore sarebbe rimasto stupito dalle parole del compagno di squadra, vista la pesante incertezza legata al futuro del componente della MSN.

A scanso di equivoci però, ve lo precisiamo: non ci sarà nessun Figo bis. Per Neymar infatti la pista Real Madrid non sarebbe affatto contemplata, specie dopo il duello vinto dal Barcellona a suon di milioni per l'acquisto, datato giugno 2013, dell'allora stellina del Santos - a dispetto della volontà dell'ex agente del calciatore -. In conclusione quindi la corsa al brasiliano è serrata, con il PSG che sta facendo di tutto per convincere il ragazzo a sposare la causa transalpina.

Il post Instagram di Gerard Piqué che annunciava la permanenza di Neymar al Barcellona. Le voci di mercato si sono tuttavia placate soltanto per qualche ora.

Neymar al Real Madrid? No. PSG? Nì

Continua ad avanzare a rilento la trattativa tra Neymar ed il Paris-Saint Germain, viste anche le desistenze di un Barcellona che sta attualmente tentando in tutti i modi di bloccare un'operazione che, se perfezionata, rischia di scatenare un effetto domino sul calciomercato che porterebbe Coutinho in blaugrana - nonostante le smentite del manager del Liverpool Jurgen Klopp - e Naby Keita ad Anfield. Tuttavia, prima di innescare questo circolo vizioso ci sarà da formalizzare un'intesa che potrebbe portare Neymar a guadagnare un astronomico ingaggio da 30 milioni di euro netti a stagione per ben cinque anni.