Calciomercato, Piqué: "Neymar resta"

Il difensore e leader dello spogliatoio catalano non ha dubbi: O'Ney resta in blaugrana. Con buona pace del PSG, pronto a pagare la clausola da 222 milioni.

2 ore fa di Vinicio Marchetti

Il passaggio di Neymar al Paris Saint-Germain sarebbe stato certamente il trasferimento più costoso della storia del calciomercato, ma sembra destinato a rimanere una suggestione e nulla più.

Il club francese, infatti, è pronto a pagare la spaventosa clausola rescissoria da 222 milioni di euro, ma i parigini dovranno scontrarsi con la decisione di Neymar. Il portavoce d'eccezione del brasiliano è stato Gerard Piqué. Il difensore e leader del Barcellona ha assicurato tutti: O'Ney non si muove e sarà il faro del Barcellona del futuro.

Se queda. pic.twitter.com/RtPHUr9iTH — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 23, 2017

Calciomercato, Piqué blocca Neymar al Barcellona

Piqué, in un tweet, ha mostrato una sua foto abbracciato a Neymar. Il post, inoltre, era corredato dall'inequivocabile frase 'Se queda' (rimane ndt). Con questo, Piqué ha spento ogni voce di calciomercato: il numero 11 resta al Barcellona. I tifosi catalani possono tirare un sospiro di sollievo.

Secondo quanto riportato da ESPN, però, le cose non starebbero proprio così. Alcune fonti molto vicine a Neymar, infatti, "Non hanno idea" del perché Piqué abbia pubblicato quella immagine su Twitter. Insomma, potrebbe essere anche stata un'iniziativa del difensore catalano per forzare un po' la mano.