Un messaggio di speranza, una maglietta speciale per Nouri: Boateng si stringe a Appie e indosserà una maglia per lui nel corso della prossima stagione.

4 ore fa di Edoardo Colombo

Quel piccolo fenomeno tra i giganti continua a lottare. La fine di un sogno e l'inizio di un maledetto incubo si sono uniti prendendosi gioco di lui, Nouri: crollato a terra in una normalissima amichevole estiva tra Ajax e Werder Brema. Il destino maligno ha riservato per lui una partita atroce: rimanere appeso alla vita e combattere per cercare di ribaltare un destino maledetto. Prima il collasso, l'aritmia cardiaca, poi l'infame mazzata: una parte del suo cervello non funzionerà più. Danni cerebrali gravi e permanenti. Con Nouri, però, ci saranno tutti quelli che fino a poco tempo fa erano i suoi avversari. E uno di questi è Kevin-Prince Boateng, che per tutta la prossima stagione indosserà una maglia speciale dedicata lui.

A Nouri. Amici e compagni lo chiamano Appie, soprannome in rima con “happy”, felice: paradosso, già. Un piccolo, immenso calciatore: un ragazzo così orgoglioso di essere cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax. Con la sua faccia da buono, i suoi piedi talentuosi e il fisico esile ma tanto pronto per diventare un grande. Perché "il pallone è il mio migliore amico", sì: è questo il motto della vita di Nouri. E ora Appie entrerà nelle vite di tutti i suoi colleghi e compagni. Che pregheranno per lui: pensandolo e facendogli forza. Proprio come Boateng.

Il centrocampista del Las Palmas, infatti, ha deciso di compiere un gesto semplice ma tanto prezioso. Sotto la divisa ufficiale di gioco Boateng renderà un omaggio a Abdelhak Nouri con una t-shirt con sulle spalle il nome del classe 1997 dell'Ajax e il numero 34, quello che l'olandese vestiva con i lancieri, e sul petto la scritta "Prego per te".

Boateng si stringe a Nouri

I've decided to wear this shirt all season under my playing shirt!! To show my support and Because I pray for you #abdelhakNouri #prince7 pic.twitter.com/IdsF51N4Ie — Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) July 22, 2017

Un dramma da colorare di vita. Con vicinanza, affetto e soprattutto speranza. Ecco il messaggio di Boateng:

Ho deciso di indossare questa maglia per tutta la stagione sotto quella da gioco! Lo faccio per mostrare il mio sostegno e perché prego per te Abdelhak Nouri.

E poi il resto del calcio. Assieme. Dalla Lazio, che ad Auronzo si è unita a Nouri con un messaggio pieno di vita - "Siamo con te, continua a combattere" - al grido di forza di Milik, altro giocatore dal DNA lanciere: "Ti sono vicino, continua a lottare". Assieme per Nouri, Appie.