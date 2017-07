È successo a Bastad durante la semifinale dell'Open di Svezia tra gli spagnoli David Ferrer e Fernando Verdasco: l'invasore è stato subito portato via dalla sicurezza.

Momenti di tensione a Bastad durante la semifinale dell'Open di Svezia tra David Ferrer e Fernando Verdasco. All'inizio del secondo set un uomo è entrato in campo nel bel mezzo di un punto e ha iniziato a urlare "Heil Führer", prima che la sicurezza e l'arbitro lo portassero via.

Si è preso un bello spavento David Ferrer, che ha iniziato subito a indietreggiare alla vista dell'invasore. Fortunatamente l'episodio non ha avuto conseguenze sulla sua partita. Ferrer ha vinto in tre set 6-1 6-7 6-4 e in finale ha poi superato 6-4 6-4 Dolgopolov.

Il 35enne iberico è tornato così a vincere un torneo ATP dopo quasi due anni: era dall'ottobre 2015 che non alzava le braccia al cielo.