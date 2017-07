Gli Spurs stendono la squadra di Emery grazie ai gol di Eriksen, Dier, Alderweireld e Harry Kane. Tra le fila dei francesi a segno Cavani e Pastore, disastrosa prova di Trapp.

8 ore fa

Mentre continua a lavorare per l'acquisto record di Neymar, il Paris Saint-Germain scende in campo al Camping World Stadium di Orlando per l'International Champions Cup. L'avversario di turno è il Tottenham, che si impone nettamente 4-2 con i gol di Eriksen, Dier, Alderweireld e Harry Kane. Per la squadra di Emery segnano invece Cavani e Pastore.

A passare in vantaggio sono i francesi con l'ex attaccante del Napoli, poi la reazione inglese con la prodezza di Eriksen e la rete del sorpasso di Dier, un regalo di un disastroso Trapp (espulso a inizio ripresa per una parata fuori area). Prima del duplice fischio Pastore trova il pari, nella ripresa gli Spurs dilagano con il tiro da fuori di Alderweireld e il rigore trasformato da Harry Kane.

Ora il Psg è atteso dalla Juventus di Allegri, sconfitta 2-1 dal Barcellona di Valverde. Gli Spurs se la vedranno invece contro il Manchester City reduce dalla debacle nel derby con lo United.