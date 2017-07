Con l'addio di Alvaro Morata, Zidane ammette di aspettarsi un colpo sul mercato: "Al momento siamo più deboli". Si studiano i profili di Dolberg e Berardi.

50 minuti fa di Elmar Bergonzini

Se ci sei batti un colpo. Il Real Madrid ha bisogno di comprare. Specie in attacco, specie dopo la cessione di Alvaro Morata al Chelsea. Il vero obiettivo del calciomercato sarebbe stato Mbappé, ma il Monaco non ha intenzione di venderlo. Prima dell’amichevole con il Manchester United mister Zinedine Zidane ha però confermato di aspettare un acquisto.

Il tecnico francese ne ha fatto un discorso numerico. In questo momento il Real Madrid come centravanti puro ha Benzema e Mayoral, più Cristiano Ronaldo che all’occorrenza ha già dimostrato di saper giocare più che bene in quel ruolo. Ma serve ancora qualcosa. Nell’ultima stagione Morata ha totalizzato 43 presenze. Il buco non può essere ignorato.

Per non creare problemi all’interno dello spogliatoio è probabile che il Real Madrid non prenda un “galactico”, ma un attaccante che possa crescere con calma e accontentarsi, almeno per il momento, di essere un’alternativa. Per questo si batterà un colpo, ma non stravolgerà il calciomercato mondiale.

Stando a quanto riportato da Marca, il Real Madrid avrebbe individuato in Domenico Berardi del Sassuolo e Kasper Dolberg dell’Ajax. Il danese ha 19 anni, ma nella scorsa stagione ha segnato 23 gol in 48 partite. Con 6 reti in Europa League ha trascinato l’Ajax in finale. Berardi ha 22 anni: nell’ultima stagione è stato fermo molti mesi per alcuni problemi fisici, che hanno compromesso la stagione del Sassuolo. Su 111 presenze in Serie A ha realizzato 43 gol. Alla sua età nemmeno Totti aveva segnato tanto.

Zidane in conferenza stampa è stato piuttosto chiaro. Il Real Madrid ha bisogno di investire sul calciomercato. Perché la necessità di coprire il buco lasciato da Morata è oggettivo:

Siamo peggiorati senza Alvaro, siamo più deboli. Nella scorsa stagione ci ha aiutato molto. Ci manca un giocatore, stiamo cambiando…

Il Real Madrid non considera Mayoral ancora pronto, ecco perché dovrebbe esser mandato in prestito ad un club spagnolo. Prima però arriverà la nuova punta. Per questo, caro Real, se ci sei batti un colpo. Hai bisogno di comprare.