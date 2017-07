Secondo i media francesi, l'OM avrebbe trovato l'accordo con i rossoneri per il trasferimento del colombiano: potrebbe svolgere le visite mediche a breve.

177 condivisioni 4 stelle

2 ore fa di Daniele Minuti

L'intenzione del Milan di comprare sul calciomercato due rinforzi nel ruolo di centravanti ha portato i rossoneri a mettere in vendita sia Gianluca Lapadula che Carlos Bacca. L'ex giocatore del Pescara è già passato al Genoa, mentre il colombiano ha richieste da più di un club estero.

La società più interessata a Bacca sembra essere l'Olympique Marsiglia e secondo i media francesi l'OM avrebbe raggiunto un accordo con il Milan per l'acquisto dell'ex Siviglia, che lascerebbe il Diavolo dopo soltanto due stagioni in cui ha collezionato 34 gol.

Bacca sembra essere ormai a un passo dal lasciare i rossoneri, con Vincenzo Montella che ha escluso il colombiano dall'amichevole del Milan contro il Bayern Monaco di due giorni fa e soprattutto dalla sfida di Europa League contro il Craiova.

Calciomercato Milan, Bacca a un passo dal Siviglia

Bacca è vicino al Marsiglia

Le parole dell'allenatore del Milan dopo la partita contro il Bayern hanno chiarito come la scelta di non portare Bacca neanche in panchina fosse dettata da esigenze di calciomercato, dato che il centravanti ha molte richieste da parte di diverse società. Oggi è arrivata la notizia secondo cui l'Olympique Marsiglia avrebbe trovato un accordo con i rossoneri per il cartellino del colombiano.

Il quotidiano Le Parisien rivela come le visite mediche per l'attaccante siano già fissate per la settimana prossima. La cifra che l'OM dovrebbe sborsare per lui oscilla fra i 15 e i 20 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un triennale da 3,5 milioni a stagione.

Bacca quindi lascerà il Milan, nonostante sia stato per due anni di fila il miglior marcatore della squadra. Ma il nuovo corso dei rossoneri sembra essere talmente ambizioso da non poter lasciargli spazio, dato che probabilmente arriverà un altro centravanti dal calciomercato. Bacca proverà a rilanciarsi all'Olympique Marsiglia, dove giocherà anche l'Europa League, competizione che ha già vinto due volte ai tempi del Siviglia.