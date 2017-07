Il difensore parla dei suoi primi giorni da giocatore rossonero: "Quando parli di Milan parli di tradizione, di storia, di vittorie importanti. Adesso dobbiamo riportarlo dove merita".

Ha esordito in amichevole con la maglia del Milan, la sua avventura rossonera procede spedita verso il primo impegno ufficiale. Che non sarà il 27 luglio nel preliminare di Europa League contro il Craiova a causa di questioni burocratiche.

Ma per Leonardo Bonucci il giorno del debutto ufficiale non è lontano. Intanto il difensore ex Juventus racconta ai microfoni di Milan Tv i suoi primi giorni da giocatore rossonero:

È stato veramente bello l'entusiasmo dei tifosi al mio arrivo a Milano. Si sente che c’è voglia di invertire la rotta, una cosa che la storia di questo club merita. Quando parli di Milan parli di tradizione, di storia, di vittorie importanti. Non si vincono 7 Champions League per caso, vuol dire che c’era la mentalità giusta. Adesso tocca a noi riportare il Milan dove merita.

Bonucci ha poi ripercorso brevemente la sua carriera:

Ho iniziato a giocare da difensore a 16 anni, poco tempo fa. Prima facevo il centrocampista davanti alla difesa e ho giocato anche da punta. Alla Viterbese l'allenatore mi disse che se volevo fare strada dovevo spostarmi in difesa. Accettai anche se non ero convinto, però ha avuto ragione lui.

Nessun dubbio su chi siano i suoi idoli:

Da ragazzino Del Piero era il mio idolo, ero attratto dal gol e dall'assist. Ho avuto la fortuna di giocarci insieme. Tra i difensori guardavo tanto Nesta, è stato un maestro nel difendere e nel giocare la palla. Era preciso, elegante, un punto di riferimento per me. Di idoli al Milan ce ne sono tanti: Maldini, Baresi, Kakà, Schevchenko. Per me è stato stato emozionante entrare nel museo rossonero, vedere i campioni che hanno vestito la maglia di questa squadra e che hanno scritto la storia di questa società.

Dagli idoli agli avversari:

Il più forte è Cristiano Ronaldo ha tutte le qualità di un campione. Il più forte con il quale ho giocato è Andrea Pirlo. Gli davi la palla ed era in banca, era un campione umile dal quale ho imparato moltissimo.