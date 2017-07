Per la stampa francese O' Ney avrebbe confidato ai compagni il suo passaggio al Paris Saint-Germain, nonostante il tentativo in extremis del presidente Bartomeu.

di Paolo Cola

Neymar al PSG: siamo vicini, vicinissimi. Per la stampa francese, anzi, il fatidico "sì" sarebbe già stato pronunciato e ora non resta che attendere il momento giusto per il grande annuncio. Come riporta Le Parisien, il brasiliano - impegnato nella tournée americana con il Barcellona - ha già confidato ai propri compagni di squadra l'intenzione di cambiare aria.

Una decisione definitiva che forse non ha alcuna motivazione se non quella economica, visto che secondo le ultime indiscrezioni Nasser Al-Khelaifi non solo sarebbe disposto a versare ai blaugrana i 222 milioni di euro della clausola, ma anche ad affondare Neymar sotto una montagna d'oro dell'equivalente di 30-40 milioni di euro annui. Di gran lunga la singola operazione di mercato più costosa della storia dello sport professionistico, ça va sans dire.

Neymar al PSG, l'incontro con Bartomeu

Bartomeu presenta Neymar: quanto sembra lontano nel tempo

Il Barcellona non si è ancora arreso del tutto. Anche lo spogliatoio blaugrana è sceso in campo in prima linea per tentare un recupero disperato, provando a convincere Neymar a cambiare idea. Ma, secondo AS, le speranze di una permanenza del brasiliano si sono assottigliate, fino quasi a sparire, dopo il suo incontro con il presidente Bartomeu.

I due si sarebbero incrociati presso gli spogliatoi della Red Bull Arena, nel New Jersey, e durante un nervoso faccia a faccia durato circa 15 minuti Neymar avrebbe confermato a Bartomeu la sua volontà di lasciare Barcellona. Di contro, il presidente avrebbe chiesto al brasiliano un po' di tempo in più per provare a ricucire lo strappo, racconta AS, prima di andarsene scuro in volto senza salutare più nessuno.

Coutinho per il dopo-O'Ney?

Coutinho, obiettivo dichiarato del Barça

Se i catalani non hanno ancora alzato bandiera bianca, di certo non significa che abbiano intenzione di farsi trovare impreparati. Abbiamo già parlato degli obiettivi per il dopo-Neymar, ma secondo il prestigioso Times di Londra una decisione sarebbe già stata presa: Coutinho, stella del Liverpool con un passaggio molto meno splendente all'Inter. I blaugrana avrebbero messo sul piatto ben 72 milioni di euro per il brasiliano. Il Liverpool per ora nicchia, ma la trattativa è avviata e sono attesi sviluppi già nelle ore immediatamente successive all'ufficializzazione del passaggio di Neymar al PSG. Ormai quasi certo.