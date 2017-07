Un risultato inaspettato seppur arrivato in amichevole. Nell'International Champions Cup il Milan travolge 4-0 i campioni di Germania del Bayern Monaco con i gol di Kessié, Cutrone (doppietta) e Calhanoglu.

Un poker che ha esaltato l'ambiente rossonero e ha dato grande fiducia alla squadra a cinque giorni dal debutto in Europa League contro il Craiova (la gara di andata si disputerà il 27 luglio allo stadio Municipal di Drobeta-Turnu Severin, il ritorno a Milano il 3 agosto).

Nel post-partita Ancelotti e Montella hanno commentato così la prova delle rispettive squadre.

Ancelotti non ha nascosto la delusione per una debacle inaspettata:

Il risultato mi ha sorpreso, siamo delusi. Non abbiamo giocato bene, ci sono stati problemi nel costruire da dietro. Abbiamo avuto difficoltà ad attaccare, non siamo stati equilibrati. Non deve succedere, ma a volte può accadere. Siamo in fase di preparazione e abbiamo bisogno di tempo in vista delle gare ufficiali.