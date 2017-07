Prima vittoria in campionato per la squadra di Nanchino sotto la gestione del tecnico italiano: a segno Roger Martinez, Wang Song, Yang Xiaotian e Moukandjo.

55 minuti fa

Lo Jiangsu non stecca sotto gli occhi di Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica di Suning. La sesta volta è quella buona per Fabio Capello, che dopo due sconfitte e tre pareggi trova la prima importantissima vittoria in campionato nella 18esima giornata.

In casa contro il Liaoning, altra squadra che sta lottando per restare nella Chinese Super League, la squadra di Nanchino si impone nettamente 4-0. A segno Roger Martinez al 21', Wang Song al 61', Yang Xiaotian al 76' e Moukandjo in pieno recupero.

Con questa vittoria lo Jiangsu sale a quota 14 punti, scavalca in classifica proprio il Liaoning e lascia momentaneamente la zona retrocessione.