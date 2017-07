Nella notte del 22 luglio, Kelvin Gastelum (13-2, 1 NC) affronterà Chris Weidman (13-3) per cercare di conquistare un posto di rilievo nella parte alta della classifica dei pesi medi UFC.

L'evento è UFC on FOX 25 e la card vede anche volti noti quali Jimmie Rivera, Thomas Almeida, Patrick Cummins e Gian Villante.

Gastelum si è recentemente espresso su Chris Weidman, asserendo che secondo lui i giorni da campione per l'All-American sarebbero giunti al termine.

Ariel Helwani di MMA Fighting ha intervistato Gastelum, rivolgendogli delle domande sul suo match di sabato e su Chris Weidman. L'All-American, a seguito del match saltato a UFC 212 di Gastelum contro Anderson Silva, era sui radar di Gastelum?

No, per nulla, conosco Chris da qualche anno e l'ho sempre considerato un amico. Ero molto sorpreso quando ho ricevuto la chiamata, ma non potevo perdere quest'opportunità. È stato un po' strano, essendo mio amico, sapere che avrei dovuto combatterci. Ma penso che a questo punto l'avversario sia irrilevante, combattiamo per ragioni completamente diverse: io combatto per scalare i ranking e ottenere la title shot, lui combatte per la sua eredità, per dimostrare che è ancora qui. Non penso per lui sia rilevante l'avversario, vuole solo provare a tutti di essere qui, presente, di potercela fare.