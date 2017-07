Il norvegese riesce a trionfare sul traguardo dopo due delusioni. Gruppo a passeggio, la maglia gialla controlla.

18 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Spazio concesso, la maglia gialla del Tour de France dà il via alla fuga per velocisti. Da Embrun a Salon-de-Provence è una battaglia per 20 corridori, che poi diventano sempre meno prima di arrivare sul traguardo. Trionfa Edvald Boasson Hagen con una grande azione partita da lontano e finita in solitaria. 2 km con il turbo, il norvegese fa festa dopo due secondi posti.

64e victoire de pour @EBhagen et 3e victoire sur le Tour ! / 64th victory of his life and his 3rd on the Tour! #TDF2017 pic.twitter.com/9JgwGY43TJ — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2017

Tour de France, velocisti in fuga

Le forze sono al limite alla 19esima tappa del Tour de France. Giochi quasi conclusi o quasi, a Salon de Provence altra chance per le ruote veloci aspettando Parigi. Via al gruppetto dei fuggitivi: sono in 20, la maglia gialla lascia fare, non è giornata per i big che non hanno nessuna ambizione di giornata.

Le vainqueur est là ! / The winner is there! #TDF2017 pic.twitter.com/pOMCSw4CbI — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2017

I 20 si dividono, tutto normale. Chi ha più gambe e con intelligenza salta sulle ruote. Davanti diventano in 9 con una buona azione e il gruppo è in ritardo di 10': una passeggiata lì dietro. Se la giocano loro la vittoria.

.@EBhagen veut gagner en solitaire, il lâche tout le monde ! / Boasson Hagen doesn't want to wait for the sprint #TDF2017 pic.twitter.com/01TQmeTnBs — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2017

Ai 2 km dal traguardo è Boasson Hagen il primo a partire, il favorito all'impresa. Non lo riprendono più: prima vittoria per la Dimension Data, una soddisfazione non da poco. L'arrivo di gruppo non c'è stato, un uomo solo al comando esulta nella penultima chiamata per velocisti. Domani crono, poi i Campi Elisi. Chris Froome aspetta il bagno di folla con lo champagne, il Tour de France è ormai suo.