Sorteggio da brividi: Juventus-Roma, Atalanta-Napoli, Milan-Inter e Fiorentina-Lazio potrebbero essere i quarti di finale della Coppa Italia 2017-18.

un'ora fa di Paolo Gaetano Franzino

Il derby di Milano e la sempre attesa sfida tra Juventus e Roma potrebbero essere due gare dei quarti di finale della Coppa Italia 2017-18. Un sorteggio potenzialmente da brividi, quello valido per la 71° edizione della coppa nazionale, che ha inserito nella parte sinistra del tabellone i bianconeri e i giallorossi assieme a Napoli e Atalanta e nella seconda metà Milan, Inter, Fiorentina e Lazio.

Prima dei quarti, però, le otto teste di serie sono chiamate ad eliminare l'avversario degli ottavi. Alla Juventus campione in carica toccherà verosimilmente una tra Crotone e Genoa, alla Roma probabilmente il Torino. Prima del possibile derby meneghino potrebbe giocarsi quello di Verona (al quarto turno), con una tra Chievo ed Hellas Verona che successivamente affronterebbe il Milan. Gli altri incroci potrebbero essere: Atalanta-Sassuolo, Napoli-Udinese, Inter-Cagliari, Fiorentina-Sampdoria e Lazio-Bologna.

Ricordiamo che soltanto le semifinali verranno disputate con la formula andata/ritorno, mentre in tutti gli altri turni si giocherà in gara unica e saranno previsti tempi supplementari e tiri di rigore in caso di parità.

Coppa Italia, le date: si parte il 30 luglio

I quattro turni eliminatori della Coppa Italia si svolgeranno tra il 30 luglio e il 29 novembre, mentre la fase finale (dagli ottavi in poi) verrà disputata tra il 13 dicembre e il 9 maggio, giorno della finale.

Primo turno: 30 luglio

Secondo turno: 6 agosto

Terzo turno: 12 agosto

Quarto turno: 29 novembre

Ottavi di finale : 13-20 dicembre

: 13-20 dicembre Quarti di finale : 27 dicembre-3 gennaio

: 27 dicembre-3 gennaio Semifinali : andata il 31 gennaio, ritorno il 28 febbraio

: andata il 31 gennaio, ritorno il 28 febbraio Finale: 9 maggio

Le gare del terzo turno

Nel pomeriggio l'urna di Milano ha estratto gli accoppiamenti dei primi tre turni della Coppa Italia. Queste le gare del terzo turno, nel quale entreranno dodici delle venti formazioni di Serie A: