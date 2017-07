Nove dei dieci giocatori di campo avranno sul petto la scritta Red Bull. Il più giovane della squadra avrà invece una maglia diversa, sponsorizzata dalla Rauch.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Uno sponsor che ha uno sponsor. E insieme rivoluzionano il calcio. Non è uno scioglilingua, ma quel che sta succedendo a Salisburgo. La notizia, come sempre, riguarda la Red Bull. L’azienda austriaca, proprietaria del Lipsia, ha dovuto dimostrare alla Uefa di essere solo sponsor principale della squadra campione d’Austria, in modo che entrambi i club potessero iscriversi alla Champions League.

Documenti depositati e approvati. Lipsia e Salisburgo sono due società a se stanti. La Red Bull controlla i tedeschi, ha invece un rapporto di sponsorizzazione con gli austriaci. E ora lascia perfino spazio ad un nuovo sponsor. La notizia è davvero particolare. Nella prossima stagione 10 giocatori del Salisburgo avranno sul petto la scritta Red Bull. L’undicesimo (che sarà sempre il più giovane degli 11 titolari) avrà invece lo sponsor Rauch.

La Rauch produce succhi di frutta. È considerato particolarmente salutare per i bambini. Per questo il Salisburgo ha deciso di far sponsorizzare solo il più giovane fra gli 11 titolari. Il giocatore avrà però di fatto una maglia diversa rispetto a tutti i suoi compagni di squadra. Perfino il layout delle scritte dei due sponsor è infatti completamente differente.

La maglia del Salisburgo con lo sponsor Red Bull

Salisburgo, novità sugli sponsor: un giocatore avrà la maglia diversa dagli altri

Ma i giocatori non dovrebbero avere tutti la stessa maglia? Sì, ma c’è un’eccezione. E il Salisburgo proprio quella vuole sfruttare. Nel regolamento austriaco è infatti previsto che un giocatore possa indossare una maglia con sponsor diversi da quelli del resto della squadra. Non si trasgredisce quindi in nessun modo alle regole. Dato che il regolamento tedesco invece non prevede questa possibilità, il Lipsia non potrà fare altrettanto.

La maglia del Salisburgo con lo sponsor Rauch

La Rauch sarà quindi il primo sponsor differente dalla Red Bull ad apparire sulle maglie dei giocatori del Salisburgo. Franz Rauch, d’altronde, è da poco entrato nel consiglio d’amministrazione del club austriaco, e la sua azienda collabora da tempo con quella dell’energy drink. Non un caso infatti che la Rauch appaia anche sui bolidi della Red Bull nella Formula 1. Uno sponsor che ha uno sponsor. E insieme rivoluzionano il calcio. Per adesso però solo in Austria...